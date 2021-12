¿Qué debe tener una película de Marvel para ser un auténtico pelotazo en taquilla? La compañía de los héroes es una de las franquicias más taquilleras de la historia, sobre todo por las entregas de los vengadores, donde ver juntos en pantalla a aliados poderosos es algo que gusta mucho dentro del fandom. En el caso de Spider-man: No way home, estamos ante uno de los superhéroes más queridos de la historia, entre otras cosas, porque es el personaje con el que empatizar es más sencillo. Al final Peter Parker es un joven con pocos recursos que intenta ayudar siempre a los demás, aunque eso menoscabe su propia vida personal. Si a esto le sumas la colaboración con el Doctor Strange, la llegada de todos sus enemigos en el cine y la posibilidad de que sea ayudado por los dos anteriores hombres araña (Tobey Maguire y Andrew Garfield) el cocktail resultante es el de un auténtico taquillazo. Prueba de ello, ha sido cómo la preventa de la cinta ha sido una auténtica locura, llegando a colapsar algunas webs de las más importantes salas del cine.

El resultado se traduce en unos pronósticos alentadores para su primer fin de semana. Para Boxoffice Pro, la revista especializada en el análisis y previsiones de taquilla, Spider-man: No way home se llevará en su primer fin de semana en Estados Unidos entre 190 y 250 millones de dólares, con un cierre en el que se especula sobre la posibilidad de alcanzar casi los 700 millones. Desde el portal, también matizan sobre la volatilidad que existe actualmente en el mercado, con la nueva variante del coronavirus, sumado a los cambios en los hábitos de consumo que está experimentando el sector.

Aparte del colapso con la preventa, uno de los baremos que tiene en cuenta desde Boxoffice Pro es el impacto que esta tercera entrega ha tenido en las redes sociales. La conversación, teorías, memes y los rumores han alimentado una expectativas que van mucho más allá de otros estrenos, siendo comparable únicamente con Vengadores: Endgame o Star Wars: El despertar de la fuerza.

Con esas cifras, parece normal que tanto Marvel como Sony Pictures no quieran terminar su idílica relación, estando ya en marcha una nueva trilogía con la continuación de Holland. Spider-man: No way home se estrenará en los cines el próximo 16 de diciembre.