Tan sólo un día después del lanzamiento del póster de Spider-man: No way home, han aparecido unas nuevas imágenes filtradas que revelarían dos de los secretos que Marvel se ha esforzado más en desmentir; La presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield ayudando a Tom Holland y la aparición de Charlie Cox como Daredevil.

Guys, this is real!!! I believe 100%!! pic.twitter.com/DR69BS2mcE — Marvel Films/Series Leaks and News. (@KevinJohnPhagoo) November 9, 2021

Las supuestas instantáneas han sido filtradas por el youtuber y crítico de cine canadiense John Campea. Las imágenes podrían formar parte de un montaje, como en otras ocasiones se ha demostrado alrededor del cierre tan esperado de la trilogía. De momento, ni Marvel ni Sony se han pronunciado ante el revuelo que está generando en las redes sociales la susodicha filtración, y no sería de extrañar este agujero en la seguridad de la compañía nipona, quienes ya han demostrado que últimamente en eso de mantener secretos, no son muy buenos. En la primera imagen se puede observar al Spider-man de Tom Holland acompañado por Tobey Maguire, el trepamuros original del cine y Andrew Garfield, quien ha dicho en más de una ocasión ha negado su participación.

Leaked photos from Spider-Man No way home?? 2nd one has to be real!#SpiderManNowWayHome #MarvelStudios pic.twitter.com/rTeBbuGEH8 — Marvel Films/Series Leaks and News. (@KevinJohnPhagoo) November 9, 2021

En la otra imagen, aparecen sentados en la mesa de un salón “Happy” Hogan (Jon Favreau), la tía May (Marisa Tomei) y a Matt Murdock (Charlie Cox). Los rumores situaban al alter ego de Daredevil como abogado de Peter Parker, en los problemas con la justicia que el héroe tendrá en esta entrega debido al enfrentamiento con Misterio. Queda poco más de un mes para saber si todo esto es simplemente el hype con el que los fans se crean sus propias ilusiones o si estamos ante el titulo más grande el UCM después de Vengadores Endgame. A Tom Holland ya no se le escapan spoilers, aunque sus palabras invitan a pensar en que todas las teorías son ciertas. El actor ya ha declarado que cuando le mostraron lo que iba a ser la película le parecía totalmente inviable y del adelanto aseguró que era tan solo “la punta del iceberg”.

Spider-man: No way home se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre, por lo que no debe estar lejos la publicación de un nuevo tráiler que confirme o desmiente algunas de estas fantasías derivadas del Multiverso.