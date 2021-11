Spider-man: No way home es con diferencia, uno de los estrenos más esperados del año. La cinta abarca tanta expectación, que alrededor se ha creado toda una mística llena de posibles rumores y teorías. Es una atmosfera que no se daba en el mundo marvelita desde el estreno de Vengadores Endgame y es justamente esa sensación la que por puero hype, posiciona este fin de trilogía como el evento más grande de una película en solitario que hemos visto en el UCM.

El propio tráiler ya ha batido todos los récords de visualizaciones y eso, que no despejó ninguna de las dudas existentes sobre la aparición de los otros dos hombres araña (Tobey Maguire y Andrew Garfield). El multiverso, como ya nos anticipó la serie de Loki está abierto y el intento del Doctor Strange por devolver el anonimato a Peter Parker parece que lo que ha hecho es potenciar y abrir esa conectividad entre universos que ha atraído a todos los enemigos de Spider-man. Esto incluye al Doctor Octopus de Alfred Molina, Willem Dafoe y su duende verde, Jamie Foxx y su Elektro y el todavía sin confirmar, hombre de arena de la tercera entrega dirigida por Sam Raimi. Todos ellos se aglutinan en torno a un Spider-man que parece totalmente solo ante el peligro en el nuevo cartel que ha compartido el actor Tom Holland.

Aunque la principal amenaza sean los tentáculos del Doctor Octopus, el hombre araña debería vigilar su espalda, pues esos remolinos de arena auguran al enemigo que todavía no hemos visto en pantalla, el rayo de Elektro y la figura, también en el fondo que es evidentemente el Duende Verde. El actor ha compartido la imagen, acompañándola del siguiente texto: “Esta película va a volar vuestras mentes. Confiad en mí!”. El detalle que tampoco ha pasado por alto en este nuevo póster son las muñecas del traje diseñado por Tony Stark, que podrían tratarse de una ayuda del Doctor Strange para manejar hechizos primerizos con los que defenderse.

Ante el peligro del héroe, el padre del actor, Dominic Holland ha contestado a la publicación bromeando: “¿Necesitas que te recojan de algún lugar”. Esperemos que el vecino y amigo de Nueva York tenga esa ayuda extra que todos ansiamos. Spider-man: No way home se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.