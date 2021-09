Andrew Garfield fue Peter Parker en dos películas producidas por Sony Pictures, algunos años antes de que Tom Holland y el UCM entrasen en escena. El actor siempre ha manifestado que le encantaba el personaje porque era un auténtico fan y es evidente que si desde Sony y Marvel se lo pidiesen, lo volvería a hacer. El caso es que Spider-man: No way home abrirá el multiverso, evento del que encontramos un origen en Loki y que provocará la mezcla definitiva de diferentes realidades y universos.

Visto el tráiler parece evidente que el hombre araña interpretado por Holland se enfrentará a múltiples enemigos del personaje que ni el mismo todavía conoce. El doctor Octopus del Spider-man de Tobey Maguire aparece como enemigo y Elektro, villano de la segunda entrega protagonizada por Garfied también. Además de ellos, sumamos al Duende Verde de William Dafoe y probablemente al Hombre de arena y al lagarto, conjunto de enemigos conocidos en los cómics como Los seis siniestros. El último trepamuros fabricado por Marvel contará con la ayuda del Doctor Strange, pero parece evidente que suponen demasiados enemigos para un solo amigo y vecino de Nueva York, así que…¿por qué no iban a aparecer tanto Garfield como Maguire como dos Spider-man de diferentes realidades?

La posibilidad es el secreto mejor guardado de Marvel, una carta bajo la manga que no sería extraño que la compañía no utilizase hasta el mismo estreno. Todavía faltan por salir al menos dos adelantos más, hasta el estreno de Spider-man: No way home el 17 de diciembre de este 2021. Pero Andrew Garfield no da su brazo a torcer, volviendo a negar su participación en la película, dejando claro que haga lo que haga y diga lo que diga, nadie le va a creer.

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de ´Oh, Dios mío ¿qué jodidamente genial sería si hicieran eso?`, señalaba el actor, para después terminar añadiendo que sus declaraciones al respecto son indiferentes: “Es importante para mi decir públicamente que no soy consciente de estar involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”.