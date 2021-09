El tráiler de Spider-man: No way Home había sido tan esperado por parte de los fanáticos del lanza redes que, en vez de que el clip respondiese a todas las dudas y despejase rumores, solo acrecentó estos con más teorías y supuestas apariciones indescifrables. Una de ellas era la participación de Charlie Cox. El actor fue Daredevil en las dos temporadas de su serie propia y en la miniserie de The defenders que reunía al justiciero con los demás personajes del show heroico de Netflix; Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Desgraciadamente para la plataforma de streaming, Disney y Marvel recuperaron los derechos de los personajes y cancelaron cualquier tipo de continuación. Ahora, la teoría fan sostiene que el hombre que suelta la carpeta contra el suelo en el tráiler no sería otro que el abogado Matt Murdock defendiendo a Peter Parker.

A veces vemos lo que queremos ver o al menos así deberíamos pensar de esta teoría al leer la entrevista que Cox ha dado a Comicbook mientras promocionaba la serie Kin. “Puedo prometerte que esos no son mis antebrazos” señalaba el actor al medio. El fandom sin duda quiere juntar a ambos superhéroes en la gran pantalla porque ya apareció un tráiler fake en el que los dos salían para unir fuerzas contra a los enemigos de Nueva York.

Al no ser el primer rumor, tampoco es la primera ocasión en la que Charlie Cox sale a desmentir su asociación con el hombre araña. El hype es tanto que al actor le costó convencer a uno de sus mejores amigos de que el susodicho clip era falso. “Tuve que responderle para decirle que no era real” dijo Cox a su amigo y sorprendido le terminó por preguntar: “¿Crees que no te lo habrá dicho?”, a lo que el amigo simplemente contestó con un simple “Bueno, estamos hablando de Marvel, Charlie”.

Por último, también contó la anécdota de un miembro del equipo de Kin. En pleno rodaje se le acercó para preguntarle si los rumores de que había estado rodando en Atlanta (lugar donde se ha firmado parte de Spider-man) eran ciertos. “Yo estaba como `he estado aquí todos los días contigo, en el set’ (…) ¿Cómo podría ser verdad? Incluso si tuviera unos días libres, estamos en medio de una pandemia. No se me permite volar a ningún lado”, finalizaba Cox.

Todavía queda mucho tiempo, pero parece ser que hasta que no se estrene Spider-man: No way home el 17 de diciembre, los fans de Marvel no creerán del todo al superhéroe de la cocina del infierno.