Que Spider-man: sin camino a casa huele a despedida es algo que tanto Tom Holland como el resto del reparto, llevan mencionando durante todo el año. El tráiler generó muchísimas dudas sobre las posibles apariciones sorpresa de Andrew Garfield, Tobey Maguire e incluso de un hipotético Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, defendiendo al personaje ante la justicia. Pero sobre todo, la sensación que trae consigo es que esta historia de multiversos supondrá un acontecimiento enorme en el Universo Cinematográfico de Marvel, a la altura de cualquier entrega de Los Vengadores. Recientemente, Tom Holland ha hablado sobre que podría estar muy cerca de ese último día como Peter Parker.

Empire, el medio al que el actor británico concedió la entrevista intentó sonsacarle un poco más de información alrededor de ese momento “agridulce” que mencionó hace algunas semanas: “Honestamente, no lo sé. Es la primera vez desde que me eligieron como Spider-man que no tengo un contrato. Es…realmente difícil para mí hablar de eso, porque hay tantas cosas que me encantaría mencionar para ayudarme a embellecer lo que estoy tratando de explicar. Pero no puedo, porque simplemente arruinaría la película”, explicaba Holland.

Parece que el universo del Spider-man creado por Marvel y apoyado por Sony nunca será el mismo después de este cierre de trilogía. Una afirmación que cobra especial sentido si prestamos atención a las palabras del protagonista a Entertainment Weekly hace algunas semanas, donde aseguró que si él y sus otros compañeros de reparto alguna vez realizan otra película de Spider-man, después de Sin camino a casa, la historia tendría que darse en “una versión muy diferente” sin ser ya “la trilogía de Homecoming”.

Para tranquilizar a los fans, el actor ya ha mencionado en más de una ocasión que “volvería con los ojos cerrados” si Sony y Marvel le llamasen para regresar al papel. Alrededor de la producción existen varias teorías creadas por los fans. Pero si prestamos atención a la escena postcréditos de Venom: Habrá matanza, donde el simbionte aparece en el universo de Marvel, todo podría derivar en que para proteger su realidad, el propio Peter Parker tuviese que marcharse al mundo que acaba de abandonar Venom.

Spider-man: Sin camino a casa se estrenará el próximo 17 de diciembre, por lo que a lo largo de este mes seguramente tendremos un último tráiler que revele algo más de información. Aunque parece que Kevin Feige y su equipo nos tendrán en ascuas hasta el mismo momento del estreno.