Marvel y por ende Disney, llevan tiempo arrepintiéndose de la venta de los derechos cinematográficos de los superhéroes a varias compañías para salvar a la propia empresa de cómics. A través de la compra de Fox, pudieron recuperar a algunos como Los cuatro fantásticos o los X-Men. Sin embargo, Spider-man y sus personajes, la gran gallina de los huevos de oro, continuaba perteneciendo a Sony Pictures. Disney hizo un lucrativo trato con la empresa nipona, en la que esta se quedaba con el grueso de la taquilla, mientras que la compañía del ratón administraría todo el merchandising del héroe.

Hubo un pequeño momento de crisis, en el que parecía que el personaje volvería inmediatamente a Sony Pictures, cuando desde la empresa cancelaron el acuerdo con Disney y Marvel. Todo se arregló a las pocas semanas y la sintonía entre ambos grandes grupos parece mejor que nunca. Tanto que (SPOILER) en la escena post-créditos de Venom: Habrá matanza podemos ver como el protagonista junto al simbionte aparecen en lo que parece el universo del Universo Cinematográfico de Marvel. Tom Holland aparece en la televisión como Spider-man y el alienígena lame la pantalla. Pero esto quiere decir que Venom podría parecer en Spider-man: No way out? Eso es algo que solo sabremos el 17 de diciembre, cuando se estrene el final de la primera trilogía del trepamuros (Fin del Spoiler)

¿Tobey Maguire, Andrew Garfield y…Miles Morales?

Una de las dudas que no acaba de despejarse es la presencia de los dos anteriores Spider-man del cine; Tobey Maguire y Andrew Garfield. Este último ha negado en varias ocasiones su participación, pero ya sabemos que si estuviese implicado, por contrato no lo podría decir. Pero ¿y si se utiliza el multiverso para presentar a un cuarto Spiderman?

Que las dos compañías hayan establecido ya una conexión lleva a pensar que si es posible que convivan ambos universos, porque esto no iba a llevar a que Marvel tuviese su Spider-man y Sony el suyo propio, en una versión de su universo. Por ello, no sería extraño que Spider-man: No way out presentase a ese cuatro Spider-man, apuntando seguramente hacia una cara conocida: Miles Morales. El personaje ya ha salido en la película de animación Spider-man: un nuevo universo y en dos videojuegos. Poco a poco se irán despejando las dudas y sabremos cuál es definitivamente el plan de estas dos gigantescas productoras.