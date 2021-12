Cada vez que se ha lleva al cine la historia de Spider-Man, se cuenta su origen. La picadura de la araña, la obtención de los poderes de Peter Parker y la traumática muerte de su tío Ben, por culpa de que el héroe no haga lo correcto en un momento dado. Esto, no aparece reflejado en Homecoming, la primera película como hombre araña de Tom Holland. Al igual que la frase “un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”, un mantra que cualquier fanático del hombre araña conoce. Sin embargo, el guionista Jonathan Goldstein ha recordado vía Twitter, cómo era una escena homenaje a Ben Parker que terminó eliminándose de la primera película del reinicio de Jon Watts.

We wrote a scene where May takes Peter to the closet and they choose one of Ben's old suits which she still hadn't thrown away.

— Jonathan Goldstein (@JM_Goldstein) December 1, 2021