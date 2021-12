Queda prácticamente menos de medio mes para que (por fin) Spider-Man No way home llegue a las salas de cine de todo el mundo. Las últimas noticias alrededor de la continuidad de Tom Holland, además de que Marvel y Sony Pictures crearán una nueva trilogía ha calmado a unos fans que creían que esta podría ser una despedida para el personaje. Lo que sí que insinúa su tráiler y la promoción es que No way home es un cambio de ciclo en el que no sabemos si, por el camino, habrá sacrificios como la MJ de Zendaya. Que esta es una película de Spider-Man diferente es algo que ya sabíamos, pero su protagonista ha explicado hace algunas horas que las peleas y las escenas de acción son “muy violentas”.

“Hay algunas escenas de lucha en esta película que son muy violentas. Y es un estilo de lucha diferente a lo que hemos visto antes. Pero realmente podrás ver a Spider-Man usando sus puños en una situación de ‘lucha o huida’”, confesaba Holland al medio TV Globo.

La violencia, nunca ha sido una característica vistosa del universo de Spider-Man, ni en los cómics ni en el cine. Pero, sobre todo ha sido en el séptimo arte, donde cada vez se ha minimizado tanto la oscuridad de sus villanos como los golpes y/o daños que sufría el héroe. Así, la trilogía de Raimi es la más violenta, mientras que la segunda cinta de Mac Webb mató trágicamente a Gwen Stacy. Las últimas de Jon Watts han sido algo más infantiles y aunque eso no quiere decir peores, es un tono que los menos adheridos al fenómeno han criticado más del UCM.

Spider-Man No way home tendrá seguramente muchas peleas, dada a cantidad de enemigos a los que se enfrentará el hombre araña: Doctor Octopus, el Duende Verde, el hombre de arena, Lagarto y Electro. La mayor cantidad de enemigos nunca antes vista en un film del trepamuros. Queda confirmar, como todo apunta, que nuestro héroe no estará solo en esta lucha tan desigual.