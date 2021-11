Desde que Tom holland comenzó a promocionar Spider-Man no way home, parece que se estaba en cierta forma, despidiéndose de personaje. Argumentalmente, esta tercera parte debe de ser narrativamente un cierre de etapa, pero es que además en términos contractuales, el actor finalizaba su acuerdo con Sony para ser el hombre araña. Por suerte para los fans, Holland siempre se ha mostrado reticente a abandonar el personaje, por lo que no existe el miedo de que quiera abandonar el personaje y la productora tenga que encontrar a un nuevo Peter Parker. Ahora, la noticia que nos acaba de tranquilizar del todo son las últimas declaraciones de la productora Amy Pascal, la cual ha afirmado que el intérprete seguirá siendo él vecino y amigo de Nueva York y que Marvel y Sony continuarán como socios.

“Esta no es la última película ue vamos a hacer con Marvel (y tampoco) a última que vamos a hacer con Spider-man. “Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel”, dijo Pascal al medio Fandango. La productora es además, ex trabajadora de Sony Pictures, algo que demuestra que las relaciones entre ambas productoras no podrían ser mejores.

Por si esto no fuese motivo suficiente de celebración, Pascal habló del ambicioso futuro a largo plazo que hay alrededor del personaje: Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU…Sí, Marvel y Sony seguirán juntos como socios”.

En 2019, las dos compañías se estuvieron a punto de separar por completo, al personaje del UCM que Disney había creado por los acuerdos de exhibición sobre los derechos de explotación. Sin embargo, y tras la tristeza del fandom, alcanzaron nuevamente un acuerdo por lo que parece que el hombre araña seguirá siendo un activo importante en los vengadores del futuro.

Spider-man no way home ha adelantado su estreno un día, por lo que llegará a los cines españoles no el 17, sino el 16 de diciembre, después de todos los problemas que han surgido a través de la compra anticipada.