Parece que, el cuenta gotas con el que Sony y Marvel vierten información, sobre la tercera entrega del hombre araña llega a su final. Entre otras cosas, porque exactamente queda un mes para su llegada a los cines de todo el mundo. Las cartas comienzan a estar encima de la mesa y aunque no hemos podido ver ni a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield, todo apunta a que tanto La Casa de las Ideas como la compañía nipona guardarán esos dos ases para el momento de estreno. De momento, habrá que contentarse con las revelaciones que nos ofrece el nuevo tráiler de Spider-man No way home:

El nuevo adelanto de este final de trilogía enfrenta a Tom Holland contra todos sus demonios, incluso con aquellos que todavía desconoce. Por eso, en el conjunto de quizás sería más adecuado hablar de la figura del hombre araña, incluyendo a Maguire y a Garfield. Ni rastro de ellos en este nuevo material promocional, pero para alivio de Parker, sabemos que al menos (durante algún tiempo) el Doctor Octopus será un aliado.

Si el primer tráiler que pudimos ver mostraba el cambio sustancial que supone perder el anonimato para el héroe, en este se dan varias escenas de pelea frente al Duende Verde, El hombre de arena y Elektro. “Todos deben morir a manos de Spider-man”, ya que ese es su destino, pero esa es una condición con la que el personaje de Holland no está de acuerdo y de ahí surge un enfrentamiento ideológico contra Strange y el intento de robo de ese cubo mágico, del cual todavía desconocemos su funcionamiento.

Ponerse “en plan Scooby-Doo”

El multiverso ofrece el peligro de incontables villanos, sin embargo entendiéndolo como “una de cal y otra de arena”, también pueden dar aliados. Como bien le dice el doctor Strange a Peter Parker, MJ y a Ned: “Poneros (por favor) en plan Scooby-Doo”. Para presumiblemente encontrar a los demás hombres araña.

Marvel sabe que debe seguir alimentando el misterio, y por eso en este último tráiler de Spider-man No way home crean la amenaza real de la muerte de MJ (Zendaya) y ese momento del multiverso desatado que ni siquiera, el Doctor Strange puede controlar.