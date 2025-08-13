El velero con la lona de «Sánchez corrupto» de HazteOír ya surca las aguas del norte de Mallorca

La embarcación con la lona en una vela de «Sánchez corrupto» de HazteOír surca las aguas del norte de Mallorca, en lo que es la tercera acción en el mar de la campaña de esta organización ciudadana presidida por Ignacio Arsuaga.

Del despliegue en las aguas de Mallorca han sido testigos decenas de veraneantes, y tripulaciones de otras embarcaciones que, según testigos presenciales, han aplaudido la iniciativa, la tercera acción por mar de la campaña de esta entidad que lleva meses denunciando la «corrupción» del Gobierno de Sánchez y realizando toda clase de acciones para hacerla pública.

De hecho, fuentes del colectivo han asegurado que han escogido Mallorca en esta ocasión por el impacto que la acción va a tener dado las fechas en la que nos encontramos con cientos de miles de turistas de todos los pauses europeos pasando los días centrales del estío de vacaciones en la Isla.

Según HazteOír, la batalla judicial y las acciones que están llevando a cabo denunciando por tierra, mar y aire los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez van de la mano.

«Porque el objetivo de muchos es que no se hable de los casos y cada vez que ven la lona no pueden evitar recordarlo».

A su vez el colectivo denuncia que ministros como Óscar Puente «se unen a difundir en redes la imagen de la lona, en la última ocasión bajo del mar. Esperemos que su jefe no se haya enfadado mucho con él». Por ello remata la entidad » Hazte Oír seguirá denunciando por tierra, mar y aire lo que Sánchez y el PSOE quieren esconder».

La campaña de verano Por Tierra, Mar y Aire empezó a finales del pasado mes de julio con la presentación de la avioneta del CORRUPTO.

La lona que señala a Pedro Sánchez como «corrupto» por los incontables casos que le rodean tuvo su punto álgido en mayo, cuando HazteOír la desplegó en una fachada en obras enfrente de la sede de la Cámara Baja de las Cortes Generales. Apenas 12 horas después, los bomberos retiraban por orden judicial la pancarta, emplazada en el número 44 de la madrileña Carrera de San Jerónimo.