Hace ya algunas semanas que salió el segundo tráiler de Spider-Man no way home y parece, que visto que su estreno es en menos de un mes será el último que Sony y Marvel muestren antes de que podamos descubrir en la gran pantalla, todos los secretos que esconde esta tercera entrega. Villanos confirmados aparte, la gente espera, como agua de mayo, ver juntos en pantalla a los tres Peter Parker con los que han crecido en el cine (Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland). A todo esto se suma la posibilidad de que este hype haya ensombrecido la posibilidad de que Miles Morales haga también su aparición y que tanto Marvel como Sony puedan seguir explotando sus personajes en el multiverso. Sin embargo, no contentos con no resolver ninguna de nuestras preguntas, la producción nos sembró la aterradora duda en el adelanto, sobre la muerte de MJ en Spider-Man.

Lo primero, debemos tener en cuenta que MJ no es la pelirroja que todos hemos conocido en la historia de Peter Parker. El personaje de Zendaya es Michelle Jones, no Mary Jane, circunstancia entendible en una condición de multiversos, pero que para la implicación emocional del personaje viene a ser lo mismo. La caída al vacío para rescatar a alguien es un clásico en el imaginario fílmico del héroe, suponiendo una sorpresa enorme para los fans que Gwen Stacy perdiese la vida en El poder de Electro. Ahora, tanto Sony como Marvel quieren devolvernos esa amarga sensación, con la posibilidad de que muera MJ en Spider-Man no way home.

Todo parece indicar que esta (por contrato) es la última vez para Holland como Peter Parker y sería muy extraño ver a Zendaya sin el joven actor. Desde la compañía saben perfectamente que son los dos juntos los que atraen al grueso del público, siendo contraproducente separar sus caminos. La realidad es que la línea editorial de Disney no permite mucha oscuridad en sus films y saben perfectamente cuando tienen que terminar con un personaje. Endgame es un caso aparte, sus muertes fueron necesarias para el arco final de ciertos héroes, algo completamente distinto a terminar con la vida de una adolescente como MJ.

¿Quién la salvará?

Que Tom Holland no vaya a alcanzar la mano de Zendaya, no implica que no sea Spider-man el que la salve. Como todo parece indicar es poco probable que el héroe arácnido se tenga que enfrentar a villanos tan poderosos al mismo tiempo, por lo que varios Amigos y vecinos de Nueva York unirían fuerzas.

Con el dramatismo del peligro puesto en Zendaya, existe una posibilidad perfecta para que veamos como Holland no llega a alcanzarla y es Garfield el que esta vez, sí que consigue hacer lo que en su momento no pudo. Una decisión brillante para el arco de su personaje y quién sabe si supondrá al mismo tiempo, la primera (y estelar) aparición de Garfield en la película.