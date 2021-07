No sabemos muy bien qué pasa con las adaptaciones de Spider-man en el cine. Los actores que interpretan al amigo y vecino de Nueva York y la chica de la película, siempre terminan siendo pareja en la vida real. No es el primer caso de parejas en la ficción que también lo son fuera de la gran pantalla, pero el caso del trepamuros es bastante particular. Tobey Maguire terminó teniendo un idilio con Kirsten Dusnt, Andrew Garfield fue pareja de Emma Stone y ahora, Tom Holland y Zendaya han sido pillados juntos besándose dentro de un coche.

Son varias las imágenes en cuestión de ambos, saliendo de la casa de Holland y metiéndose en su coche. Dentro del vehículo se reían y se besaban, pensando que nadie los estaba viendo. Los rumores siempre han acechado a las dos estrellas juveniles, pero tanto Holland como Zendaya, habían desmentido siempre el supuesto romance, justificando su acercamiento como una muy buena amistad. Al inicio de la nueva trilogía dentro del universo cinematográfico de Marvel situaba al personaje en un acercamiento amoroso con Laura Harrier, sin embargo todo el mundo intuía que en la ficción, Tom Holland y Zendaya terminarían juntos, más aun después de saber que el nombre del personaje de la actriz era MJ.

El “shippeo” de los fans era innegociable

El shippeo (esa relación de amor ficticia maquinada por los fans) que los aficionados de Spider-man tenían alrededor de la relación en la ficción de Tom Holland y Zendaya era innegociable. Daba exactamente igual que el actor británico mostrase a Nadia Parkes en su Instagram o que a Zendaya se la relacionase tanto con Thimothée Chalamet por su trato en Dune, como Jacob Elordi, el malvado personaje de la serie Euphoria.

Por fin, el sueño de los fans se ha hecho realidad hace escasas horas. Internet y más concretamente Twitter se ha vuelto completamente loco con las fotos y vídeos de ambos. No es por ser negativos, pero ninguna de las otras relaciones continuó, ya que cada uno tiene ahora sus nuevas respectivas parejas. De confirmarse y prolongarse de manera oficial la relación, estaríamos sin duda ante una de las parejas del año.