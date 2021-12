Para dar el último arreón a un hype que ya estaba por las nubes, a Spider-man: No way home solamente le faltaba recibir una buena oleada de críticas positivas en sus primeros visionados. Por lo que parece, el final de la trilogía del hombre araña en el UCM ha superado las expectativas (que no eran pocas), siendo elogiada por una crítica internacional que últimamente parecía tener entre ceja y ceja a otros productos de Marvel, como la malograda Eternals.

Uno de los aspectos más repetidos en las primeras impresiones es la ausencia de comentarios relacionados con el Spider-Verse, aunque sí que se habla de nostalgia, alguna comparativa con la Spider-Man 3 de Sam Raimi y que entusiasmará a los fans del héroe arácnido. Pistas que podrían confirmar todos aquellos rumores que hablan de la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los dos Peter Parker de las anteriores historias franquiciadas por Sony Pictures.

La primera en apreciar las bondades de esta historia dirigida, una vez más por Jon Watts ha sido Amelia Emberwing de IGN: “Da en el clavo en todos los aspectos. Su impacto en el Universo Marvel como conjunto, así como sus elementos emocionales, están conseguidos (…) dejará a los fans con una sonrisa de oreja a oreja. Por otro lado, David Fear de Rolling Stone destacó que es cuando “decide entrar en el territorio de lo cómico cuando empieza la diversión de verdad”.

De momento tan solo la prensa norteamericana ha sido la que ha visto la cinta. La mayoría han sido positivas, por lo que Spider-Man No way home tiene (en el momento de escritura de este artículo) un 100% de críticas positivas (27) en la web Rotten Tomatoes.

Finalmente, las únicas referencias que se han hecho al fan service han sido a través de Collider, hablando de que es una película que “vive y muere con sus sorpresas”, y el que parece el resumen perfecto de todo este compendio de reseñas: “Es la película de Spider-Man más satisfactoria de la historia. La película está llena de nostalgia, humor y momentos que te harán buscar un pañuelo”.