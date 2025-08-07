El PP carga contra el Gobierno por usar Jumilla para «polarizar»: «La moción no menciona ‘Islam’ ni ‘prohibición’»

El PP ha denunciado este jueves la instrumentalización por parte del Gobierno de la medida tomada en Jumilla (Murcia) respecto al Ramadán y la Fiesta del Cordero, y han cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por buscar «polarizar» con este asunto pese a que la moción aprobada por el Ayuntamiento «no menciona Islam ni prohibición», en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario de Política autonómica y municipal.

La enmienda impulsada por Vox a la que el consistorio ha dado luz verde con los votos del PP se refiere únicamente al uso que se le da a las instalaciones municipales, que a partir de ahora será exclusivamente deportivo. Por tanto, los musulmanes ya no podrán celebrar el Ramadán ni la Fiesta del Cordero -ni ninguna otra fiesta islámica- en estos espacios que el Ayuntamiento cedía para el rezo colectivo.

Pese a ello, el Gobierno de Sánchez ha utilizado la iniciativa para colgar la etiqueta de «xenófobo» al PP, tal y como denuncia Jaime de los Santos. El vicesecretario de Educación e Igualdad del partido ha sido tajante al aclarar que «respeta cualquier otra fe» de la misma manera que él mismo pide «respeto como católico». Así, ha declarado que en ningún momento se va a «señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece».

Además, Jaime de los Santos ha subrayado que el PP siempre se ha mostrado tolerante con «las creencias individuales de cada uno», independientemente de que «se crea en uno, en siete o en ningún dios».

De esta forma, el PP se mantiene firme en la postura adoptada, al no atentar contra los derechos fundamentales, como «partido constitucionalista» y de «la libertad», a pesar de que el Gobierno de Sánchez sostiene que la moción vulnera la Constitución. Los socialistas «sólo pretenden seguir polarizando» para dibujar al PP «como un partido xenófobo».

Este mismo jueves el Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido que estará vigilante y «seguirá de cerca» lo que ocurra en Jumilla (Murcia), después de la aprobación de la moción con la que buscan «proteger la identidad del pueblo», que se está difuminando por la celebración de las fiestas islámicas. Así lo argumenta la enmienda a la que el consistorio ha dado luz verde.

Esa labor de seguimiento consistirá en el rastreo de delitos de odio en el municipio murciano. Según el Ejecutivo, «estas iniciativas» que «atentan contra la libertad y dignidad de las personas» podrían «potenciarlos».

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que llevarán a cabo esta misión a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), con el que persiguen una sociedad «libre de discriminación, racismo y xenofobia».