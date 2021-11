A pesar de las malas críticas (las peores de todo el Universo marvelita), Eternals se ha estrenado en todo el mundo con cierta solidez. 71 millones de dólares en territorio norteamericano, con una recaudación internacional acumulativa de 171 millones. Sin embargo, parece que el tirón de la fiebre superheroica podría estar cansando al gran público. En su estreno, Eternals ha recaudado menos que Viuda Negra (80 millones) y que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (75 millones). Unas cifras preocupantes, si tenemos en cuenta que los héroes creados por Jack Kirby deberían haber levantado una expectación mayor que las dos anteriores propuestas.

La recaudación de los héroes inmortales se ha posicionado un 10% por debajo de las expectativas realistas que se esperaban en La Casa de las ideas. Esta presentación de nuevos héroes, todavía arrastra el daño endémico que el ocio ha recibido de la pandemia, pero del mismo modo resulta esclarecedor lo reticente que se muestra la audiencia ante la nueva fase de Marvel en el cine. Por su parte, la competencia con Sony Pictures y la secuela de Venom sí que resultó ventajosa para la productora nipona, que en su estreno hace un mes alcanzó los 90 millones.

Menos mal que el siguiente salto a la gran pantalla lo van a hacer con red. Spider-man: No way home será un valor seguro, ya que en términos de expectación y hype se trata de una de las cintas más esperadas del año. Sony se llevará alrededor del 80% de lo recaudado en taquilla, mientras que Disney aglutinará las ganancias del Merchandising. Este impasse de caída en el grueso económico de la cartelera se maquillará con el hombre araña, aunque lo realmente necesario para la industria es el descanso que llegará inmediatamente después de ese esperado estreno, ya que no será hasta mayo cuando veamos la siguiente producción marvelita, Doctor Strange y el multiverso de la locura.

A pesar de esa preocupación, Eternals se ha posicionado en la cabeza del top 10 de la taquilla mundial, por delante de otras superproducciones como Dune, Sin tiempo para morir y Venom: Habrá matanza. Este liderazgo no contenta a La casa del ratón, pues saben perfectamente la cantidad de estrenos que aterrizarán los dos próximos fines de semana en la cartelera, augurando una caída del Box office demasiado temprana.