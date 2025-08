Tráiler de ‘Ella McCay’: James L. Brooks vuelve a la comedia romántica con Emma Mackey y Jamie Lee Curtis

Tras un largo periodo de inactividad, el guionista y cineasta James L. Brooks ya tiene un nuevo filme en el horizonte. Y eso, siempre es una gran noticia para cualquier cinéfilo. Brooks es una figura clave en la historia de la comedia norteamericana y ahora a sus 85 años, estrena Ella McCay, cuyo primer tráiler nos ha dejado grandes sensaciones. Entre otras cosas, porque el reparto está a la altura de sus mejores años como autor, teniendo a la estrella de de Sex Education, Emma Mackey y a la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, como protagonistas principales de un relato en el que se combina el mundo de la política con los lazos familiares disfuncionales en torno a la protagonista, quien comparte nombre con el título del filme.

Por si la presencia de Mackey y Curtis no fuese suficiente, Ella McCay se apoya en toda una ristra de estrellas secundarias que podrían apuntar a ser uno de los primeros éxitos en salas del 2026. Woody Harrelson (Tres anuncios a las afueras), Rebecca Hall (The Town), Jack Lowden (Slow Horses), Kumail Nanjiani (Eternals), Ayo Edebiri (The Bear) y Albert Brooks (Drive), completan el mapa actoral de una comedia original, escrita por supuesto por el propio L. Brooks. El director no asumía el liderazgo en la narración desde ¿Cómo sabes si…?, vapuleada por la crítica en 2010. La puntilla a una deriva profesional decreciente de un realizador que venía de dirigir anteriormente Spanglish, con Adam Sandler y Paz Vega. Otro proyecto que no funcionó, pero que llegaba seis años después de esa obra maestra llamada Mejor imposible. No obstante, ¿podrá Ella McCay y su elenco devolvernos el mejor humor y romanticismo firmado por Brooks? La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 12 de diciembre de la mano de 20th Century Studios. En España en cambio, tendremos que esperar hasta el próximo 16 de enero de 2026.

Tráiler de ‘Ella McCay’

From Academy Award winning writer/director James L. Brooks comes #EllaMcCay. Arriving only in theaters December 12. pic.twitter.com/HakV95BsTq — 20th Century Studios (@20thcentury) August 4, 2025

Ambientada en 2008, la sinopsis oficial de Ella McCay reza lo siguiente: «Una joven idealista compagina su vida familiar y laboral en una comedia sobre las personas que ama y cómo sobrevivir a ellas». Pues como bien marca el tráiler, el inicio de los problemas de McCay (Mackey) parte del regreso de su padre (Harrelson) a su complicada vida como gobernadora de su estado.

De obtener una buena respuesta de la crítica profesional, esta puede ser el típico largometraje amable al que le cae alguna nominación en los Globos de Oro. Sobre todo en relación a la madre de la protagonista, encarnado por una Curtis que en el material promocional, parece estar completamente en su salsa.

Brooks elogia a sus dos figuras principales

El director le contó a THR el pasado abril que el contexto temporal de Ella McCay no era gratuito, obedeciendo a un intento de capturar la emoción que la política poseía a principios del siglo XXI: «La película está ambientada en 2008, antes de esta enorme división. hay una razón para ello (…), la película trata sobre cómo evitar que el servicio público y los cargos políticos sean algo de lo que cualquier persona cuerda huya».

Tras ello, Brooks calificó la interpretación de Mackey en Sex Education como «brillante», comparándola con las heroínas que el cine tenía en los 50 y los 60, como Katherine Hepburn y Rosalind Russell. De Curtis, Brooks aseguró que su personaje y ella misma, aportaban «humanidad» cuando la película se volvía demasiado sarcástica.