Matthew McCoanughey y Woody Harrelson podrían volver a ‘True Detective’: «Están abiertos a ello»

Desde la emisión de su primer capítulo en 2014, True Detective se convirtió en una de esas series que marcan una época. Sin embargo y a pesar de contener buenas ideas en sus continuaciones, la antología ha terminado derivando en varias temporadas que han ido perdiendo poco a poco la frescura de la original. Hasta el punto de ver a su creador Nic Pizzolatto renegar de la cuarta miniserie dirigida por Issa López, la cual le valió el Globo de Oro el año pasado a Jodie Foster por su carismático personaje de la agente Liz Danvers. Ahora, Pizzolato ha insinuado que podría revivir y continuar la historia de los agentes Rust Cohle y Martin Hart, pues tanto Matthew McConaughey como Woody Harrelson «están abierto» a volver a recuperar sus respectivos papeles.

El regreso de Cohle y Hart siempre ha sido un sueño para los fans de este serial cargado de suspense y de trasfondo sobrenatural. No obstante y aunque ambos siguieron en sus puestos de productores ejecutivos, McConaughey y Harrelson han mantenido en estos 10 años, una gran presencia en el celuloide como para poder afrontar de nuevo el siempre extenso rodaje que supone una ficción de ocho episodios. Pizzolatto fue productor ejecutivo en la cuarta temporada, pero desde que expiró su contrato con HBO en la tercera season, el autor original no ha vuelto a formar parte del apartado creativo del proyecto. Claro está y como cualquiera que observa como otro agarra las riendas de su creación, el showrunner parece esperanzado por liderar otra historia que implique de nuevo a la pareja de detectives más famosa de la televisión moderna (con el permiso de Sherlock Holmes y Watson). A Rust y Cohle les pudimos ver reunidos de nuevo en un anuncio a comienzo de año para True to Texas, una inicativa del estado homónimo que busca convertir a la región en un importante centro de producción cinematográfica y televisiva. Y quizás ese reencuentro publicitario haya podido quitarse la espinita de regresar al oscuro universo de asesinos, magia y poderes fácticos que logró cinco nominaciones en los Emmy de su año.

¿Puede volver la ‘True Detective’ original?

Por mucho que Pizzolatto exprese su deseo de hacer un seguimiento de la True Detective, en HBO parecen centrados en seguir apoyando la labor de López como creadora. La temporada ha sido uno de los más vistas de la serie dentro de la plataforma, a pesar de toda una serie de críticas que la acusaban de ser un producto woke. De hecho y en principio, ya hay anunciada una quinta temporada que volverá a contar con la mexicana como guionista y directora principal.

Sabedor de ello, el escritor original querrá seguramente presionar a la cadena y a los dos actores para captar la atención de un público mayoritario al que le gustaría recuperar la esencia primigenia de la ficción. Pues después de asegurar que la conexión narrativa de su primera temporada con Noche polar era una «tontería», Pizzolatto parece mantener una guerra con López y el servicio de streaming.

Hace algunas horas, Pizzolatto ha lanzado la bomba en el podcast Nothing Left Unsaid. «Tengo otra historia para los personajes de Cohle y Hart que, quién sabe, tal vez la hagamos algún día», le contaba al programa. El guionista expresó que los tres habían tenido conversaciones sobre «volver a estar juntos y hacerlo», sobre todo porque tanto McConaughey como Harrelson estaban «abiertos a ello».

Eso sí, expresó que todavía no era algo ni mucho menos formalizado: «No es algo que yo haya escrito ni nada, sólo está en mi cabeza, y hemos hablado de volver a juntarnos y hacerlo. Creo que los chicos están abiertos a ello; es sólo cuestión de si alguna vez sucederá o no».

La temporada favorita de McConaughey

McConaughey ha elogiado en varias ocasiones su experiencia con Pizzolatto y la primera temporada de True Detective, asegurando que aunque haya sido productor ejecutivo en toda la franquicia, para él la primera es «objetivamente» su temporada favorita.

El afán de Hollywood por recuperar las historias del pasado no es una tendencia única del celuloide. Hace algunos años tuvimos reuniones como la de Friends o Harry Potter y precisamente el Wizard World, comenzará la producción de una serie que el próximo año planea contar durante siete temporadas, la trama principal de libros escritos por J.K. Rowling. Con ello, también habrá que ver si las complejas agendas de ambos actores podrán alinearse para su reencuentro. Donde sí podremos verles juntos es en Brothers, una serie cómica de Apple TV que llegará a la plataforma en 2026.