Jodie Foster rompe la maldición de ‘True Detective’ en los Emmy al llevarse el premio a Mejor actriz

Esta madrugada se han celebrado los Emmy 2024, los premios más prestigiosos de la pequeña pantalla estadounidense. Una gala en la que Shôgun ha batido todos los récords, consiguiendo 18 estatuillas incluida la de Mejor serie dramática. Sin embargo, más allá del incontestable triunfo de la ficción de FX Network o de la decepción mayúscula de The Fallout, la noche ha estado marcada a su vez, por pequeñas victorias como la de Jodie Foster. La intérprete se llevó el premio a la Mejor actriz principal en una miniserie, rompiendo de este modo la maldición que en las últimas temporadas perseguía a la serie de HBO.

Criticada hasta por el propio creador Nic Pizzolato, lo cierto es que True Detective: Noche polar logró devolver el prestigio perdido a la ficción antológica, tras varios años en los que los Emmy no tuvieron en cuenta el desempeño de sus actores protagonistas. Y es que los galardones ya dejaron sin premiar en su momento la tremenda labor de Woody Harrelson y Matthew McConaughey en la primera temporada, tras perder ambos en la categoría de Mejor actor en serie de drama contra Bryan Cranston y su Walter White de Breaking bad. Así, Jodie Foster se ha convertido en la primera actriz en ser premiada dentro del imaginario detectivesco que esta vez ha asumido con premura su condición de historia sobrenatural. Pero, lejos de sobresaltar dicha consideración, la dos veces ganadora del Premio Oscar quiso dejar claro en sus declaraciones que lo que ha llevado a la serie hasta el triunfo es el trabajo del elenco y el de desempeñar su rol en una historia que es más grande que ella misma.

Un Emmy más que merecido

En la competencia, Foster se medía a Brie Larson (Cocina con química), Juno Temple (Fargo V), Sofia Vergara (Griselda) y Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans). De entre todas, parecía la clara favorita, aunque la maldición sobre True Detective quizás volvía a jugarle una mala pasada a su desempeño en los premios. Sobre todo, teniendo en cuenta que la segunda temporada no consiguió ni una sola nominación a los Emmy y que para la tercera, Mahershala Ali fue derrotado por Jharrel Jerome, el actor principal de Así nos ven. Sin embargo, la clave de esta mala racha de consideraciones negativas viene dada de una mala elección de la propia cadena, la cual posicionó a McConaughey y a Harrelson a competir fuera de la categoría de miniserie. Independientemente de ello, a sus 61 años, la actriz de Taxi driver ha logrado un triunfo más en una carrera ya de por sí enorme.

True Detective: Noche polar recibió críticas mixtas, pero sus dos protagonistas fueron de lo más alabado por parte de la prensa especializada. Aún con todo, Foster quiso hacer participe a todo el elenco y al resto de personas que han hecho posible este nuevo capítulo dirigido por la showrunner Issa López.

«La idea de estar con un equipo es una sensación extraordinaria», comenzaba diciendo en la rueda de prensa posterior a la recogida del galardón cuando se le preguntó por la relevancia de haber roto la mala racha de la ficción. Inmediatamente después, hizo una retrospectiva de su carrera y de cómo le hubiese sentido tener este sentimiento de equipo colaborativo cuando era joven:

«Me hubiera gustado saberlo cuando tenía 20 años y solo pensaba en mí misma. Era divertido pensar en tí todo el tiempo, pero al final te sientes satisfecha cuando tienes 60 años. Entonces, ¡Bingo! ¡eureka!, te das cuenta de lo genial que es servir a otros actores y a la historia completa. Así que se siente tan bien. Recibimos 19 nominaciones y somos una familia loca que vivió el invierno en la oscuridad del Ártico».

¿De qué trata ‘True Detective: Noche polar’?

La sinopsis oficial de la serie es la siguiente: «Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, ocho hombres que operan la Estación de investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno».

Con 6 episodios de 1 hora aproximadamente, True Detective: Noche polar es al igual que las anteriores temporadas, una historia cerrada que además de contar con la dirección de López, está producida por el ganador del Oscar Barry Jenkins (Moonlight). Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Anna Lambe, Isabella LaBlanc y Finn Bennett completan el elenco principal. Disponible en Max y con 6 nominaciones a los Emmy, finalmente la cuarta temporada de la propiedad intelectual únicamente ha logrado el premio para Foster.