Lista de todos los ganadores de los Premios Emmy 2024

Hoy se celebrara la gala de la 76 edición de los premios Emmy. El lugar elegido es el Peacock Teathre de Los Ángeles. Debido al horario vespertino y casi nocturno de la gala que se celebra en los Estados Unidos, en España puede seguirse en Movistar+ desde las 12:00 horas de la noche (la alfombra roja) y desde las 02.00 horas la entrega de los premios. Sin la triunfadora de los últimos años, Succession (Max), en la carrera por la estatuilla cualquier cosa puede pasar. Shōgun, The Bear y Mi reno de peluche son las favoritas para ganar en mejor serie dramática, de comedia y serie limitada. Te contaremos durante la gala quiénes han sido los ganadores de los Emmy 2024. Los premios más importantes de la televisión estadounidense repiten ceremonia este año. La razón es la huelga de actores y actrices del 2023, que retrasó la entrega de los premios hasta enero de 2024. La gala está presentada por Eugene Levy y Dan Levy, ambos muy populares por la galardonada sitcom Schitt’s Creek. Es la primera vez en la historia de los premios más importantes de la Academia de la Televisión de Hollywood que la ceremonia esté conducida por padre e hijo.

Hay que tener en cuenta que una semana antes se celebró la primera parte de la entrega de los Emmy, aquella que premia las categorías técnicas y a los actores y actrices invitados a las series. Las grandes triunfadoras fueron, en comedia The Bear y en drama Shōgun. Esta última ganó a mejor reparto de serie dramática, mejor fotografía por el episodio Crimson Sky, mejor peinado y vestuario de época, mejor imagen por el capítulo A Dream of a Dream, mejor diseño de producción por Anji, mejores efectos visuales, mejor sonido por Broken to the Fist, así como mejor artista invitado de su género, para la interpretación de Néstor Carbonell en Anjin.

Lista de nominados y ganadores de los premios Emmy 2024

A continuación la lista de nominados y ganadores de los premios Emmy 2024.

Serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

The Gentlemen

Hacks

Sólo asesinatos en el edificio

Palm Royale

Reservation Dogs

Lo que hacemos en las sombras

Actriz de una serie de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Sólo asesinatos en el edificio

Maya Rudolph, Loot

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Actor serie de comedia

Matt Barry, Lo que hacemos en las sombras

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Steve Martin, Sólo asesinatos en el edificio

Martin Short, Sólo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

D’Pharoah Wonn-A-Tai, Reservation Dogs

Actor secundario de una serie de comedia

Lionel Boyce, The Bear

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Paul Rudd, Sólo asesinatos en el edificio

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Bowen Yang, Saturday Night Live

Actriz de reparto de una serie de comedia

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Meryl Streep, Sólo asesinatos en el edificio

Serie dramática

The Crown

Fallout

La edad dorada (The Gilded Age)

The Morning Show

El señor y la señora Smith

Shōgun

Slow Horses

El problema de los tres cuerpos

Actor de una serie dramática

Idris Elba, Hijack

Donald Glover, Sr. y Sra. Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Slow Horses

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Dominic West, The Crown

Actriz de una serie dramática

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, The Gilded Age

Maya Erskine, Sr. y Sra. Smith

Anna Sawai, Shōgun

Imelda Staunton, The Crown

Reese Witherspoon, The Morning Show

Actor de reparto de una serie dramática

Tadanobu Asano, Shōgun

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jon Hamm, The Morning Show

Takehiro Hira, Shōgun

Jack Lowden, Slow Horses

Jonathan Pryce, The Crown

Actriz de reparto de una serie dramática

Christine Baranski, The Gilded Age

Nicole Beharie, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Greta Lee, The Morning Show

Lesley Manville, The Crown

Karen Pittman, The Morning Show

Holland Taylor, The Morning Show

Serie limitada

Mi reno de peluche

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Actriz de una serie limitada o TV movie

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Juno Temple, Fargo

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Actor de una serie limitada o TV movie

Matt Bomer, Fellow Travelers

Richard Gadd, Mi reno de peluche

Jon Hamm, Fargo

Tom Hollander, Feud: Capote vs. The Swans

Andrew Scott, Ripley

Actor secundario de una serie limitada o TV movie

Jonathan Bailey, Fellow Travelers

Robert Downey Jr., El simpatizante

Tom Goodman-Hill, Mi reno de peluche

John Hawkes, True Detective: Night Country

Lamorne Morris, Fargo

Lewis Pullman, Lessons in Chemistry

Treat Williams, Feud: Capote vs. The Swans

Actriz de reparto de una serie limitada o TV movie

Dakota Fanning, Ripley

Lily Gladstone, Under the Bridge

Jessica Gunning, Mi reno de peluche

Aja Naomi King, Lessons in Chemistry

Diane Lane, Feud: Capote vs. The Swans

Nava Mau, Mi reno de peluche

Kali Reis, True Detective: Night Country

Programa de entrevistas (late-night)

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

Late Night con Seth Meyers

The Late Show con Stephen Colbert

Programa de telerrealidad

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

La Voz

Presentador de reality