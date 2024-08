Selena Gomez estalla contra una tiktoker tras sus duras críticas por su físico

Selena Gomez lleva prácticamente toda su vida siendo una de las celebridades más conocidas de Hollywood. Una situación que ha provocado, muy a su pesar, que cualquier cambio en su vida, profesión o físico sea objeto de críticas. Por ello, no es de extrañar que ahora, a sus 32 años, ya no tenga paciencia para soportar tanto «hate».

Las redes sociales se han convertido en el mejor escudo de muchas personas para juzgar o hablar de los demás sin poner en riesgo su identidad. Aunque, en muchos casos, esto también ayuda a ganar seguidores y popularidad. Por ello, la actriz estadounidense no ha podido evitar mostrarse muy contundente con una tiktoker que hablaba de su físico.

A lo largo de la vida, el ser humano experimenta numerosos cambios físicos conforme van pasando los años. Una situación que no iba a ser menos para Selena Gomez. Pues, el físico que lucía durante su adolescencia o en la década de sus veinte años, no tiene nada que ver con el que actualmente tiene.

Sin embargo, los cambios físicos de Gomez han provocado numerosas críticas por parte del público, no solo por su aumento de peso. Muchas personas han llegado a tachar que la artista se ha realizado varios retoques estéticos que han terminado cambiando notoriamente sus rasgos faciales. Una situación que ya tiene muy cansada a la intérprete de Lose You To Love Me.

De esta manera, la ex chica Disney no ha podido evitar responder al vídeo de Marissa Barrionuevo, una tiktoker que ha ganado popularidad al dar su punto de vista de determinadas operaciones estéticas. Pues, es asistente personal en el consultorio de un cirujano plástico de Florida.

Marissa Barrionuevo publicó el pasado 2023 un vídeo donde hablaba de los rumores que tachaban a Selena Gomez de haber pasado por el quirófano. Un audiovisual que ha sido visto por la propia actriz y por el que no ha podido evitar responderle. «Siendo sincera: odio todo esto», ha comenzado escribiendo.

Aunque se ha equivocado de palabra a la hora de escribir y ha escrito «stripes», lo que significaría que estaba «tomando rayas (de cocaína)». La artista ha intentado explicarse y decir que estaba «en un momento de bajón debido a un brote (de lupus, enfermedad que padece y le provoca cambios de peso). Una situación que provoca que su físico no sea el de antes.

Selena Gomez se muestra muy contundente en Tik Tok

Pero, con el objetivo de dar por zanjado el asunto, ha agregado que, efectivamente, se ha realizado un retoque estético. «Sí, tengo bótox. Pero eso es todo. Dejadme en paz», agregó. Así pues, y como era de esperar, el comentario de la cantante ha provocado que el vídeo se haya viralizado en la plataforma.

Por ello, la tiktoker ha querido pedir disculpas públicamente a Gomez. «Te adoro y de verdad que tengo siempre la mejor de las intenciones, pero te pido perdón si esto te ha molestado de alguna manera. A nadie le debes el porqué no te ves igual que cuando eras adolescente o cuando tenías veinte años», le dijo.

Lejos de quedar ahí el tema, Selena Gomez ha vuelto a dejarle otro comentario. «Te quiero. Y sé que esto no va solo de ti. Solamente es que a veces me pongo triste», le dijo. Sin duda, una interacción que no ha dejado indiferente a nadie.