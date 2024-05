Selena Gomez se sincera sobre el momento más complicado de su carrera

Para nadie es un secreto que Selena Gomez se ha convertido en una de las mayores referentes del mundo musical y audiovisual. Pero, lejos de quedar ahí, la que fue actriz de Disney Channel ha conseguido acercarse mucho más al público al hablar de temas tan personales para ella como su salud mental.

Tal y como ella ha explicado en numerosas ocasiones, la fama mundial llamó a su puerta y trajo consigo la ansiedad y la depresión. A ello, hay que sumarle que en el 2015, cuando tan solo tenía 23 años, le diagnosticaron lupus. Asimismo, en el 2016, su saturación física y mental fue tal que le diagnosticaron trastorno bipolar. Todo ello sumado a la operación de trasplante de riñón a la que se tuvo que someter tiempo después.

La vida de Selena Gomez ha estado plagada de luces y sombras, pero, con el tiempo, ha logrado a vivir con ello. Así pues, y consciente de que es un ejemplo a seguir para millones de personas, en el 2022 lanzó al mundo el documental My Mind & Me. Un proyecto donde habló de sus problemas de salud y cómo le afectaron durante la década de sus veinte.

Su lucha contra la salud mental no ha sido algo pasajero, la cantante sigue batallando con ello cada día. De esta manera, en el podcast Making Space, de Hoda Kotb, quiso hablar de cómo fue su lucha contra el trastorno bipolar. Pues, el objetivo de Gomez es dejar de estigmatizar las enfermedades mentales.

Durante la entrevista, la estadounidense de 31 años señaló que su mayor liberación fue cuando compartió con el mundo su documental. «En el momento en que lo hice, sentí una liberación increíble», afirma. «Ya no había donde esconderse. Probablemente fue uno de los momentos más difíciles de mi vida», agrega.

El objetivo de Selena Gomez con la línea de Rare Beauty

Selena Gomez ha confesado que se considera una mujer «cariñosa» y «empática» capaz de hacer «cualquier cosa» para ayudar. Por ello, no dudó en poner en marcha el proyecto de Rare Beauty, su línea de maquillaje. «Finalmente, hemos podido ayudar a más de 700.000 escuelas, hemos recaudado 13 millones de dólares… Mi objetivo siempre ha sido, ¿Cómo puedo hacer un cambio positivo en este mundo?», comenzó explicando.

«Hacerlo a través del maquillaje suena un poco interesante, pero es parte de tu salud mental. Es mente, cuerpo y alma. La gente piensa que deberían sentirse de cierta manera y yo quería que Rare fuera un lugar donde todos sintieran que encajaban», agregó.

Por otro lado, y respecto a uno de los momentos más gratificantes de su carrera, Selena lo tiene claro. Al parecer, todo sucedió en el 2019, año en el que lanzó al mundo el hit de Lose You To Love Me. Por aquel entonces, conoció a una mujer que estaba pasando por una compleja separación amorosa.

«Simplemente noté que esas son las cosas que me mantienen en marcha. Ella me hizo el día y espero haber podido hacerle el suyo». Una conversación que la ha ayudado mucho. Pues, ahora, «se despierta todos los días y hace lo mejor que puede. Y eso es todo lo que podría pedir al final del día», concluye.