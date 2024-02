Selena Gomez: esto es lo que cobra la artista por cada post en Instagram

Selena Gomez es la mujer con más seguidores en Instagram. Y ya no es ningún secreto que las celebridades ganen dinero con las redes sociales, sobre todo, los famosos más grandes. Ahora, varios medios han hecho pública una estimación delo que cobra la cantante por publicación en la red social.

Se ha hecho la aproximación de que la joven cantante, actriz y empresaria cobra alrededor de entre 1,5 millones de dólares hasta 2,56 millones de dólares. Acumulando cerca de 429 millones de seguidores en Instagram, la cantante cobra cerca de 2 millones de dólares por cada publicación.

Además, la empresa de cosméticos de la actriz también cuenta con una gran cantidad de seguidores en la aplicación. Son más o menos 7 millones de usuarios los que siguen en Instagram a la empresa de Selena Gomez. Además, ahora la marca de la cantante se ha viralizado en las redes sociales con la nueva tendencia de Tik Tok del GRWM, así que su empresa está en su punto más alto.

La actriz de Solo asesinatos en el edificio utiliza sus redes sociales, sobre todo, para concienciar acerca del amor propio y la salud mental, unos temas que la cantante de Lose you to love me ha llevado desde siempre por bandera. A pesar de la gran cantidad de seguidores que acumula, Selena Gomez no es muy amiga de las redes sociales, ya que las polémicas la persiguen.

La empresaria, actriz y cantante recibe una parte de su gran fortuna de las redes sociales, donde es muy querida, pero a la vez muy vigilada, ya que está siempre en el punto de mira. Es por esto que la joven ha advertido más de una vez que se cerraría las redes sociales, aunque, por el momento, los fans han podido respirar tranquilos, ya que nunca lo ha acabado llevándolo a cabo.

Lo nuevo de Selena Gomez

La cantante ha anunciado un nuevo single para comenzar en su nueva era. La actriz ha dejado completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores al anunciar la llegada de su nuevo tema, que lleva por título Love On.

Selena Gomez sacará esta nueva canción el próximo 22 de febrero. En la publicación de Instagram podemos ver la portada del single en la que vemos a Selena en una ventana con vistas al mar luciendo de lo más diva con unas gafas de sol recién salida de la ducha.

Los fans de la cantante no pueden esperar a escuchar lo nuevo de la actriz tras el éxito de su último tema Single Soon. Con esta racha de lanzamientos, los más fieles seguidores de la joven no han podido evitar especular ante la posibilidad de que, más pronto de lo que imaginemos, puedan tener entre sus manos un nuevo disco. ¡Sería un auténtico sueño cumplido para ellos!