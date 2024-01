Selena Gomez deja caer que su próximo álbum será el último de su carrera

Selena Gomez cumplirá 34 años en este 2024, y lo hará manteniendo su puesto como una de las grandes artistas del panorama musical desde hace ya varios años. A pesar de este puesto tan asentado, la cantante ha dejado caer que desaparecerá del mundo de la música y que se decantará por su otra profesión y pasión: la interpretación.

Lo ha contado en un podcast, llamado Smartless, cuyo episodio ya está disponible, en el que la artista ha contado que ha decidido darle prioridad a su carrera como actriz, la cual se disparó antes que su carrera musical con su papel protagonista en la serie de Disney, Los Magos de Waverly Place. Esta carrera de interpretación sigue a día de hoy con uno de sus últimos trabajos: Solo asesinatos en el edificio.

Jason Bateman introduces Selena Gomez on his podcast Smartless with Sean Hayes and Will Arnett. pic.twitter.com/jqgLuL8Cbp

— Selena Gomez News (@OfficialSGnews) January 2, 2024