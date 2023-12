Selena Gomez, contundente ante las duras críticas en redes sociales por su relación con Benny Blanco

Las redes sociales se han vuelto de nuevo contra Selena Gomez. Esta vez, la diana de las críticas a la cantante ha sido su nueva relación con el productor musical Benny Blanco, que ha trabajado con artistas como Katy Perry o Britney Spears. La artista lleva algunos meses siendo objeto de polémicas en las redes sociales, hasta el nivel de que estuvo a punto de cerrar su cuenta de Instagram.

Los usuarios han afirmado que el nuevo novio de la estrella no es «digno» de la cantante. Los seguidores de la artista dicen que ella es mucho para él después de los grandes iconos con los que se ha relacionado a la estadounidense. La intérprete de Wolves ha salido con grandes artistas como Justin Bieber o The Weeknd, con quienes ahora comparan a su nueva pareja.

Selena Gomez “confirma” que está saliendo con Benny Blanco a través de un comentario en Instagram pic.twitter.com/6HXQJo3PGS — Indie 505 (@Indie5051) December 7, 2023

Selena no se ha quedado callada ante estos comentarios y no ha dudado en salir a defender su nueva relación: «Él lo es todo para mí en mi corazón». Esa han sido las declaraciones de la cantante en un comentario de una publicación acerca de su novio. Además ha respondido a varios haters que han insultado su nuevo romance: «Jamás voy a permitir que palabras como las tuyas guíen mi vida… Si no podéis aceptarme en mi etapa más feliz, entonces no estéis en mi vida en absoluto».

La actriz de Un día de lluvia en Nueva York y Benny Blanco están muy felices y enamorados y parecen convencidos de no dejar que los comentarios de odio les afecte. La artista ha declarado que él es lo mejor que le ha pasado nunca y que le está tratando mejor que cualquier otro hombre con el que ha salido y que no volverá a salir con un «maldito crío».

Selena Gomez via Instagram Stories muestra su anillo con la letra B de Benny Blanco pic.twitter.com/PC5WXHQJQB — Indie 505 (@Indie5051) December 8, 2023

Selena Gomez ha explotado después de semanas de críticas que la están llevando al límite para con las redes sociales, de las que ya dijo que estaba harta.