First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Ernest, un gestor cultural de 32 años afincado en París. Entre otras cuestiones, se definía como un hombre «con códigos estéticos más femeninos que masculinos». A pesar de su arrolladora personalidad, lo cierto es que no había tenido muy buena suerte en el amor: «Sólo me he enamorado una vez. Tuve una relación de 4 años y, desde entonces, no me he permitido tener una relación a ese nivel. Tampoco le he puesto empeño, no ha sido una prioridad».

Lejos de que todo quede ahí, reconoció algo que dejó descolocado al equipo: «Por ejemplo, Abascal me pone potentorro. Es bastante golosín». Su cita para esa noche fue Jon, un administrador de propiedades de 34 años que llegaba desde Barcelona. A priori, encajaba bastante en los requisitos de Ernest. Aun así, lo cierto es que el afincado en París no era, ni de lejos, lo que Jon estaba buscando. Algo que se pudo apreciar en su rostro nada más cruzar las puertas del restaurante de First Dates. «¡Qué serio te has puesto! ¿No te ha gustado lo que has visto?», preguntó Carlos Sobera. «Pensaba que era una broma o que era el amigo de mi cita. Es muy bajito, pesa 50 kg, es frentudo… Es que parece la bruja piruja. No me gusta nada. No pegamos ni con cola. ¿Qué hago con ese señor?». Tras dudar si entrar al restaurante, finalmente accedió.

El presentador no tardó en presentarles y en acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. No tardaron en hablar de su pasado en el amor. «He tenido sólo tres parejas», comentó Jon. Ernest no tardó en responder: «Son muchas, yo una». Algo que sorprendió al catalán: «¡Qué pocas!».

«Me ha dado mucha confianza desde el primer momento, me he sentido muy a gusto», confesó Ernest ante las cámaras del equipo de First Dates. Era evidente que no había nada que no le gustara de Jon: «Todo ha sido positivo, me parece un chaval interesante y divertido. Es un tío muy carismático».

El catalán, por su parte, pensaba todo lo contrario: «Le respeto mucho y no me gustaría herirle, pero cuando le he visto, he flipado. La bruja piruja». En un momento dado de la velada, Jon se ausentó para sorprender a Ernest sus dotes artísticas. Algo que descolocó al afincado en París: «No me lo esperaba para nada. Ha sido una fantasía. Tendría con él una segunda cita para seguir conociéndole un poco más».

A pesar de los esfuerzos, Jon tenía claro que Ernest no era, ni de lejos, el amor de su vida: «Físicamente, es lo opuesto a lo que me gusta. Ni pagando me acostaría con él». En la decisión final, cada uno acabó marchándose por su lado, aunque con la promesa de reencontrarse, como amigos, en París. ¡No triunfó el amor!