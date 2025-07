El Arsenal de Arteta ficha a Gyökeres, uno de los delanteros más cotizados del mercado

El Arsenal de Mikel Arteta ha anunciado este sábado la oficialidad del fichaje de Viktor Gyökeres como nuevo jugador gunner. El delantero sueco era uno de los goleadores más cotizados del mercado de fichajes. El cuadro londinense se hace con sus servicios con el objetivo de dar un paso más en sus aspiraciones en la Premier League y en la Champions League.

Lleva ya varios años, con un proyecto a largo plazo liderado por Arteta, el Arsenal luchando por intentar ganar la Premier League. Pero no está siendo nada fácil y es que el nivel en esta competición es brutal. Además, la pasada campaña, el cuadro inglés se plantó en semifinales de Champions League eliminado por el camino al Real Madrid.

Aquello fue un paso importante, pero de cara a la temporada que viene, el Arsenal quiere más. El club gunner se ha hecho con los servicios de Viktor Gyökeres. Lo quería media Europa y es que sus números con el Sporting de Portugal son increíbles. El curso pasado marcó 54 goles en 52 partidos con el club luso.

Un fichaje que le ha costado al Arsenal 63 millones de euros más diez en variables. Un traspaso que le hasta barato al cuadro inglés, ya que su valor estaba tasado en 75 millones según transfermarkt. Sin duda, el delantero sueco apunta a ser uno de los máximos artilleros el curso que viene en la Liga inglesa.

Viktor Gyökeres is a Gunner ✊

Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61

— Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025