Rosicky, leyenda del Arsenal, ingresado en la UCI por problemas cardiacos

Preocupación en República Checa por el estado de salud de Tomás Rosicky, leyenda del Arsenal y de la selección checa. El ex futbolista, actual director deportivo del Sparta de Praga lleva una semana ingresado en la UCI por problemas cardiacos. El club no había querido hacer pública su hospitalización hasta este martes con un comunicado en el que el propio Rosicky achaca su situación a «malos hábitos, falta de actividad física y predisposición familiar» a esta clase de enfermedades.

«Como jugador y director deportivo, siempre lo he dado todo. Esfuerzo total, sin dudar. Pero esta situación me ha demostrado que necesito cuidar mejor de mí mismo. Los malos hábitos de vida, la falta de actividad física y las predisposiciones familiares, lamentablemente, me han llevado hasta aquí», declaró Rosicky en una conmovedora carta.

El checo apartó a un lado su labor en el Sparta de Praga, encargándose de ella miembros de la junta: «La buena noticia es que se espera que me recupere completamente, aunque actualmente no puedo desempeñar las exigentes responsabilidades de un director deportivo. Seguiré en contacto con mis compañeros, ya que siempre hemos trabajado como un equipo. Tenemos una visión clara, una estrategia y procesos estructurados. Los chicos se encargarán de ello».

Rosicky se retiró del fútbol en 2018, precisamente en el equipo de la capital de República Checa, donde en dos temporadas apenas jugó 13 partidos y marcó un gol. De hecho, su preocupante situación ya viene de hace casi una década, cuando el Arsenal, antes de la salida de uno de sus jugadores más emblemáticos, relegó al checo al filial.

La carrera de Rosicky

El ex mediapunta tiene una dilatada trayectoria en el fútbol europeo, con hasta diez temporadas con los gunners, equipo en el que ganó dos FA Cup y dos Community Shield. Además, Rosicky ha jugado cuatro Eurocopas y un Mundial con la selección checa, llegando hasta unos cuartos de final en la de 2012 en Ucrania y Polonia.