First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Así pues, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión. El pasado martes 22 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocieron a Conchi, una cocinera de 50 años que llegaba desde Cádiz. Entre otras cuestiones, reconocía ser una mujer «impulsiva y cruelmente sincera». Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «A la gente que le gusta Disney son unos cursis. No se puede vivir en un mundo de color de rosa. No existe eso». Su intención era conocer a un hombre con el que poder encajar, pero tenía muy claro qué no quería: «Ni posesión ni a nadie que esté pegado a mí constantemente».

Por si fuera poco, la soltera quiso ir mucho más allá: «La cultura coreana me gusta por el respeto y porque no necesitan esa cercanía física constante que necesitamos tanto aquí», expresó. Su cita para esa noche era Javier, un agente funerario de 48 años que llegaba desde Ciudad Real. El soltero no pudo evitar llevarse una decepción al conocer a la mujer con quien iba a cenar: «No me atrae físicamente. Me ha parecido un poco mayor, aunque es más joven de lo que parece… pero no es lo que yo busco». Una reacción completamente diferente a la de la gaditana, que se mostró feliz con la elección que había hecho el programa: «Menos mal que los dientes los tiene perfectos porque es una de las cosas que para mí es muy importante». Poco después, el presentador de First Dates les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

Fue entonces cuando Javier comenzó a hablar de su profesión. Una confesión que dejó descolocada a Conchi, que no dudó en sincerarse ante las cámaras del dating show: «Cierto es que igual está cumpliendo eso de que los funerarios son un poco tristes porque es verdad que lo veo muy apagado. Pero bueno, es una profesión que me hubiera gustado hacer. No lo veo mal».

Aunque coincidieron en gustos musicales, lo cierto es que Javier no veía que Conchi fuese «tan rockera como él». La cita seguía su curso y descubrían que tenían más cosas en común, como era su pasión por la ortografía. «Odio las faltas de ortografía», reconoció el soltero, mientras que ella fue más allá: «Es para hacerle un monumento porque es muy difícil encontrar a alguien que no tenga faltas y que le molesten».

Pero no todo quedó ahí, ya que el comensal volvió a sorprender a la gaditana al confesar su curiosa manía: «Tengo un TOC con la colada. Si un pantalón es azul, la pinza tiene que ser azul. Un pantalón azul no puede ir con una pinza naranja». Ella fue honesta: «Me parece un poco exagerado». Él, por su parte, seguía mostrándose crítico con su cita: «La veo y parece mi profesora de secundaria».

En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Conchi se negó a tener una segunda cita con Javier, al haberle faltado «un poco de chispa»: «Te he visto apagado». Él, por su parte, utilizó como excusa la convivencia: «No tendría una segunda cita porque has dicho que no ibas a convivir y en mis planes entra convivir. Eso me echa para atrás».