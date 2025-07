Las puertas del restaurante de First Dates siguen abiertas, también en verano. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de la parrilla televisiva española. Y es que, tras más de nueve años en emisión, cada vez son más los solteros que quieren probar suerte. Una experiencia que, recientemente, ha vivido Juan. El soltero, de 85 años, se presentó como un conserje jubilado de Girona que tiene muchas ganas de encontrar a su nueva compañera de vida. Su mujer falleció hace 12 años. Un triste adiós que le marcó profundamente, pues la conoció con 13 años y estuvo casado con ella durante 50.

«Llevo unos años viviendo solo y uno se aburre. Quiero compartir todo con esa persona», comentó al equipo de cámaras. Minutos después llegó Paquita, de 84 años. Pero, esta no era la primera vez de la soltera en el formato televisivo. Pues, tal y como se pudo ver, ya había acudido anteriormente. «Cuando le he visto, he pensado ‘qué señor más majo’. Me ha roto mis esquemas», comentó la participante. Eso sí, no todo fue perfecto para ella. «Tiene un poco de curva, pero eso se arregla con dieta y unos cuantos revolcones», señaló con humor. «Tiene que haber sido muy bonita de joven porque todavía tiene un cutis muy bonito. Está bien, me ha gustado», opinó Juan, por su parte.

La pareja de solteros se trasladó hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro más íntimo que el soltero aprovechó para mencionar todas sus virtudes. «Soy un gran conversador y una persona muy razonable. Me gusta moverme y estar en mi casa el menor tiempo posible», le dijo a la soltera.

«Es lo que tenemos que hacer, siempre cuando estemos aptos», replicaba ella. Así pues, poco a poco, la velada fue avanzando a las mil maravillas. Juan estaba encantado con su cita, por lo que no dudó en hacérselo saber. «Me encanta tu forma de ser. Tienes mucha alegría», le dijo. «Yo estoy enamorada de la vida porque gracias a Dios estoy muy bien», confesaba ella.

Juan y Paquita se daban cuenta de que tenían muchas cosas en común. De hecho, llegaron a hablar de futuros planes juntos. Pero, el soltero no solo quería una mujer con la que vivir buenos momentos, también la quería para convivir con él. «Lo tengo que frenar porque es muy difícil, cada uno tenemos nuestras manías», señalaba ella. Sin embargo, para mala fortuna del participante, ella no tenía las mismas intenciones que él.

La decisión final de ‘First Dates’

«Yo para convivir no», le respondió ella de manera contundente. Asimismo, ambos estuvieron de acuerdo en el hecho de que el sexo seguía siendo una parte fundamental en sus vidas. «Hay que hacerlo lo más romántico que se pueda», indicó la soltera.

«Me gusta porque es una mujer abierta y tiene buena conversación», comentó él en privado. Así pues, tras vivir un tierno momento en el reservado de First Dates, los participantes se dirigieron hasta la sala donde dirían su decisión final. De esta manera, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.