Francia exige explicaciones a Sánchez tras el desalojo de jóvenes judíos de un avión en Valencia

Francia ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez este viernes 25 de julio tras el desalojo de jóvenes judíos de un avión de Vueling en Valencia el pasado miércoles 23. La exigencia se ha hecho a través del ministro francés de Exteriores Jean-Noël Barrot al embajador de España en Francia Victorio Redondo Baldrich, según ha explicado un portavoz del ministerio francés este sábado 26 de julio.

La decisión del Elíseo se ha producido después de que 52 jóvenes judíos y su monitora fueron bajados de un avión en Valencia entre críticas de «antisemitismo» el pasado jueves 24 de julio. El ministro israelí para la Diáspora Amichi Chikli denunció que «la mujer que fue arrestada y golpeada es la directora del campamento de verano Kinneret. Niños judíos franceses, de entre 10 y 15 años, cantaban canciones hebreas en el avión».

El político judío destacó que «la tripulación de la aerolínea Vueling afirmó que Israel es un estado terrorista y obligó a los niños a bajar del avión; ahora se encuentran en Valencia, a la espera de regresar a Francia».

«En consonancia con la campaña de mentiras de Hamás, de la que se hacen eco Al Jazeera, Haaretz y otros medios, estamos presenciando numerosos incidentes antisemitas graves recientemente; éste es uno de los más graves», resaltó después de que obligasen a los jóvenes judíos a salir del avión.

Abajo se puede ver el vídeo que publicó en redes sociales del ministro israelí para la Diáspora el pasado miércoles:

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.

Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.

The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) July 23, 2025