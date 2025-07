52 adolescentes judíos y su monitora son bajados de un avión en Valencia entre críticas de «antisemitismo»

Este miércoles 23 de julio 52 adolescentes judíos y su monitora han sido bajados de un avión en Valencia entre críticas de «antisemitismo». El ministro israelí para la Diáspora Amichi Chikli ha denunciado que «la mujer que fue arrestada y golpeada es la directora del campamento de verano Kinneret. Niños judíos franceses, de entre 10 y 15 años, cantaban canciones hebreas en el avión».

El político judío ha destacado que «la tripulación de la aerolínea Vueling afirmó que Israel es un estado terrorista y obligó a los niños a bajar del avión; ahora se encuentran en Valencia, a la espera de regresar a Francia».

«En consonancia con la campaña de mentiras de Hamás, de la que se hacen eco Al Jazeera, Haaretz y otros medios, estamos presenciando numerosos incidentes antisemitas graves recientemente; éste es uno de los más graves», ha destacado después de que obligasen a los adolescentes judíos a salir del avión.

El ministro de la Diáspora ha publicado en redes sociales el vídeo que se puede ver abajo:

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.

Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.

The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD

