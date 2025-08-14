Manos Limpias presenta una denuncia en la Fiscalía por «imprudencia grave» en la gestión de los incendios

Manos Limpias ha presentado una denuncia contra «los responsables políticos, y empresas privadas que gestionan la prevención y extinción de incendios forestales» que durante los últimos días están calcinando varios puntos de territorio español. El sindicato considera que se ha dado un «presunto delito de imprudencia grave con resultado de varios fallecimientos, lesiones e incalculables daños materiales» por el fuego que se ha desatado en diferentes comunidades autónomas. Los incendios están siendo especialmente intensos en las provincias de Zamora, ya es el incendio más grave de la historia de España con más de 38.000 hectáreas quemadas, León y Orense.

La organización recuerda que España está «siendo víctima de las consecuencias de una serie de incendios forestales que están afectando a diversas comunidades». Ante la magnitud de las llamas, Manos Limpias también explica como, «con retraso», ha sido necesario que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, «haya pedido ayuda a la Unión Europea». Y asegura que estos incendios han «provocado varias muertes, innumerables heridos y cuantiosas pérdidas materiales y económicas», a causa de la imprudencia en la prevención y planificación por parte de las instituciones.

Ante estos hechos, Manos Limpias denuncia que se ha producido «a tenor de lo previsto en el Código Penal» un delito de «imprudencia grave en la prevención de una planificación rigurosa» para atender y evitar los incendios forestales que han provocado por el momento tres muertes, varios heridos y cuantiosas pérdidas materiales. El sindicato señala también, a través de varios testimonios, la «precariedad de medios personales y materiales», los vehículos en mal estado, la vigilancia insuficiente, la falta de protección y formación individual, y las jornadas maratonianas que realizan bomberos y voluntarios en las labores de extinción del incendio.