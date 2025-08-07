Manos Limpias denuncia al comisionado ‘fake’ y advierte que los documentos que firmó serían nulos

El sindicato Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, tiene previsto interponer este mismo jueves una denuncia ante el juzgado que en turno corresponda contra el ex comisionado del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, según han adelantado a OKDIARIO fuentes próximas al citado sindicato. Manos Limpias cree que Ángel Batalla ha podido cometer un presunto delito de falsedad en documento público tras desvelar la Agencia Valenciana Antifraude que la titulación que utilizó para acceder a una plaza en la Función Pública estaba falseada.

Manos Limpias solicita en su denuncia la testifical del propio comisionado. Pide, además, que el juzgado requiera a la Universidad de Valencia, donde según el título fake cursó sus estudios, para que acredite la titulación de Ángel Batalla que figura en sus archivos, si la hubiere. Y advierte que, a su entender, todos los documentos que Ángel Batalla firmó en el ejercicio de su cargo serían nulos de pleno derecho. Finalmente, Manos Limpias, solicita también que la Fiscalía Anticorrupción cese en su investigación y entregue el expediente sobre el caso al magistrado.que dirija las diligencias previas de investigación penal.

En los fundamentos de su denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Manos Limpias destaca que «de acreditarse que el referido título le habilitó para ejercer su función en la escala técnica de la Administración Especial de la Diputación Provincial de Valencia estaríamos ante un delito de falsedad en documento público de manera continuada».

Señala, además, el sindicato entre las posibles consecuencias del «presunto hecho delictivo» que «todos los informes y resoluciones que hubiera realizado en el ejercicio de la referida función serían nulos de pleno derecho», así como las consecuencias de «perjuicio o favorecimiento» a terceros.

OKDIARIO adelantó este 31 de julio que Manos Limpias tenía decidido a emprender acciones judiciales José María Ángel Batalla por falsear su titulación para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia, como de hecho se ha producido ahora.

Esta es la segunda acción ante los juzgados valencianos de Manos Limpias en las últimas semanas. El sindicato ya presentó en junio una querella contra la juez de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que este mes de julio amplió a su marido, el juez Jorge Martínez Ribera. Y que está pendiente de su admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).