Selena Gomez confirma que va a eliminar sus redes sociales: «Estoy harta»

Selena Gomez es una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo. La cantante, actriz y empresaria suma más de 430 millones de seguidores en Instagram. Estas cifras la convierten en la mujer más seguida del mundo en esta red social. Pero tras verse involucrada en una polémica, ha anunciado que borrará su perfil.

La cantante se pronunciaba el mes pasado sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero su postura no contentó para nada a sus seguidores. Decía, a través de sus stories, que ver todo el horror que estaba sucediendo le rompía el corazón. «Mis palabras o un hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente, no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir», continuaba diciendo la actriz.

Selena Gomez via Instagram Stories pic.twitter.com/lX9xtwM5Ip — Selena Gomez Source (@GomezSource) October 31, 2023

Las redes sociales estallaban contra Selena por no aprovechar la gran influencia que tiene para concienciar. Los haters argumentaban que era injusto que siendo una de las personas más seguidas en Instagram se mantuviera neutral para mantener las apariencias diciendo «deseo poder cambiar el mundo, pero un post no lo conseguirá».

Tras esta oleada de odio que ha recibido, la cantante comunicaba que se iba a tomar un descanso y a borrar su perfil: «Estoy harta. No apoyo nada de lo que está pasando». Por el momento, el perfil de la cantante de éxitos como Back To You sigue abierto, pero se mantiene inactivo.

Selena via Instagram Stories [She deleted the Story] pic.twitter.com/Blz9YpvoGj — Selena Gomez Worldwide (@WorldwideSelG) November 3, 2023

Aun así, la marca de Selena Gomez, Rare Beauty, hará donaciones a asociaciones como UNICEF que aportan ayuda sanitaria y recursos para los niños de Gaza. Además, la cantante ha firmado una carta abierta pidiendo el alto el fuego en la franja de Gaza dirigida al presidente Joe Biden.