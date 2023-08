Selena Gomez: así suena ‘Be Alright’, su colaboración junto a Fred Again

El regreso a la música de Selena Gomez es inminente, pues este mismo viernes 25 de agosto lanzará en todas las plataformas Single Soon, su nuevo sencillo. Sin embargo, los fans han podido conocer la existencia de otra canción que tiene guardada la cantante y que todavía no se sabe cuándo podría salir.

Se trata de un tema llamado Be Alright (o That’s Alright) en colaboración con el dj Fred Again. En él obviamente se apuesta por el sonido dance y electrónico al contar con el featuring del productor británico. Algunas personas han podido escuchar ya al completo la próxima canción de la cantante y a juzgar por como suenan ambas, la artista comienza nueva era con un nuevo sonido diferente a todo lo que ha hecho anteriormente.

“That’s alright” snippet by Selena Gomez and Fred Again pic.twitter.com/nVxSAyWZQn — Selena Gomez Source (@GomezSource2) August 20, 2023

A principios de agosto se podía ver a los dos artistas compartiendo contenido juntos e incluso yendo a cenar. Nadie se esperaba a que detrás de ello escondieran que habían estado trabajando juntos en el estudio, pero así ha sido y ya se conoce como suena este tema. Además, por si había algún tipo de duda, el dj ya ha confirmado su participación a través de Instagram con una instantánea en la que se le ve trabajando en una nueva canción en cuyas voces principales se ve claramente escrito el nombre de Selena.

Este nuevo tema se une a la lista de otros que ha hecho Gomez junto a otros djs y que han resultado ser todo un éxito. Entre esa lista se cuentan I Want You To Know con Zedd, It Ain’t Me con Kygo o Wolves con Marshmello. No cabe duda de que Be Alright volverá a repetir la misma historia que sus antecesoras, que acumulan millones y millones de reproducciones.

La canción ya se ha vuelto viral entre los fans que no han tardado en acudir a las redes sociales para pedir que sea lanzada cuanto antes. Los rumores apuntan a que podría ser el single principal del próximo disco de Selena Gomez.

🚨 ¿SINGLE OFICIAL DE #SG3? Al parecer, “That’s Alright” podría ser el single oficial del nuevo disco de Selena Gomez en colaboración con Fred Again. pic.twitter.com/4LXMI4AS1A — Selena Gomez Spain | Fan Page (@SelGomez_es) August 21, 2023