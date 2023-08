Selena Gomez anuncia la llegada de un nuevo single a través de un audio de su hermana

¡Selena Gomez ha regresado! Durante los últimos meses la cantante de 31 años ha estado 100% enfocada en sus numerosos proyectos profesionales. De hecho, no solo se ha involucrado en el rodaje de la última temporada de Only Murders in the Building, sino que también se ha trasladado hasta Francia para grabar su nueva película en español.

Eso sí, nunca se olvida de sus fans ni de su música. Por ello, ha estado sumergida también en la creación y producción de sus nuevas melodías. Un nuevo material que parece que verá la luz muy pronto y cuya promoción ya ha comenzado.

Selena Gomez seems to be teasing new single with a voice message from her little sister, followed by a snippet. pic.twitter.com/kvULFDKetW

