El equipo de First Dates no deja de unir corazones, ni siquiera en verano. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos y asentados de Mediaset España. Pues, tras casi una década de emisión, muchos solteros continúan acudiendo con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia que, recientemente, quiso vivir Esmeralda. La esteticista y manicurista de Tenerife, de 38 años, se presentó como una mujer muy sociable y habladora. No era su primera aparición en el formato, pues ya acudió en una anterior ocasión. Sin embargo, no terminó de la mejor manera con su cita de por aquel entonces.

Lejos de perder la esperanza, ha apostado por regresar a First Dates para volver a probar suerte. De esta manera, la organización del programa quiso presentarle a Stefano, su cita. El hombre, de 42 años, se presentó como un jefe de sector de un hotel que «necesita amor». A nivel sentimental, explicó que busca a una pareja con la que tener un proyecto de vida. Pues, ya no quiere perder el tiempo con relaciones pasajeras y que no le aporten nada. De esta manera, la pareja de solteros se trasladó hasta su mesa en el restaurante para poder conocerse mejor.

Los participantes comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían gustos en común o no. Así pues, y tras saber el oficio de su cita, Esmeralda se sinceró. «En los hoteles de Tenerife hay una gran fama de libertinaje total», comentó ella. Pero, Stefano sentenció a su cita al escuchar en lo que trabajaba.

«La veo más para tomar unas copas y no para lo que estoy buscando yo», confesó él en uno de los totales. A pesar de ello, ambos continuaron hablando de su vida personal y sus cosas. De esta manera, el italiano le contó que era padre y que tenía una muy buena relación con sus hijos. «Soy más amigo que padre. Ellos conmigo hacen lo que le da la gana», le contó con humor.

Minutos después, ambos pasaron a la sala de Intimidad total. Allí hablaron de su género musical favorito. Esmeralda le contó que le apasiona el heavy metal, una respuesta muy diferente a la del soltero. Y es que, Stefano prefiere escuchar música romántica. Así pues, antes de dar paso a la decisión final, la organización del programa les propuso jugar a un juego. De esta manera, los solteros tenían el reto de darse un beso

«Dale a tu cita un beso por sorpresa», se podía leer en la nota. Pero, Stefano no había sentido complicidad ni atracción con Esmeralda. Por ello, la engañó y le dió un abrazo. Luego, en la decisión final, la soltera confesó que sí quería seguir conociendo al italiano. Pues se lo había pasado muy bien con él. Pero, lamentablemente, él no opinó lo mismo que ella y rechazó la segunda cita que le sugería. Al fin y al cabo, no veía un futuro juntos.