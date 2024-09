Premios Emmy 2024: ¿Qué serie dramática es la favorita para ganar?

El próximo domingo día 15 de septiembre se celebrará la gala de la 76 edición de los premios Emmy. ¿Qué serie dramática es la favorita para ganar? Hacemos una quiniela analizando todas las candidatas y exponiendo cuáles, de momento, son las favoritas. Hay que tener en cuenta que hace pocos días se concedieron los Emmy a categorías técnicas y a los actores y actrices invitados en series. La ficción de Hulu/FX Shōgun arrasó con 14 galardones, lo que la sitúa a la cabeza para triunfar como mejor serie dramática. Eso sí, hay que mirar de cerca la tercera temporada de The Morning Show, una de las ficciones más populares de Apple TV+. Los académicos también podrían premiar a The Crown en su despedida por ser una de las series más icónicas (y caras) de los últimos años y el producto insignia de Netflix. Por otro lado, Fallout podría dar la sorpresa ya que la apuesta de Prime Video es una la más sugerentes e innovadoras del año. Sin la triunfadora de las últimas ediciones, Succession (Max), en la carrera por el Emmy cualquier cosa puede pasar.

Los premios más relevantes de la televisión estadounidense se celebrarán el próximo 15 de septiembre ( en España se podrán ver en Movistar+ de madrugada). En los últimos años ha sido Succession la gran vencedora en la categoría más importante- la de mejor serie dramática- pero tras la finalización de esta serie de Max, se abre, en esta edición, un gran abanico de posibilidades.

De momento, hay que tener en cuenta que ya se ha celebrado la primera parte de la entrega de los Emmy, aquella que premia las categorías técnicas y a los actores y actrices invitados a las series. Las grandes triunfadoras fueron, en comedia The Bear y en drama Shōgun. Esta última ganó a mejor reparto de serie dramática, mejor fotografía por el episodio Crimson Sky, mejor peinado y vestuario de época, mejor imagen por el capítulo A Dream of a Dream, mejor diseño de producción por Anji, mejores efectos visuales, mejor sonido por Broken to the Fist, así como mejor artista invitado de su género, para la interpretación de Néstor Carbonell en Anjin.

Candidatas al Emmy 2024 como mejor serie dramática

‘Shōgun’

La han bautizado como la nueva Juego de tronos aunque sin fantasía. Esta epopeya enmarcada en el Japón del siglo XVII comparte con la serie de Max el lujo de producción así como las intrigas palaciegas. Un deleite visual para una trama apasionante y rigurosa. Todo un riesgo a la hora de ser la ganadora teniendo en cuenta que una buena parte de los diálogos es en inglés. Lo más seguro que es que esta ficción basada en la novela homónima del autor James Clavell de 1975 y que en España se puede ver a través de Disney+, no tenga rival el próximo día 15. Ha sido un éxito mundial y uno de los fenómenos televisivos del año.

‘The Crown’ (Temporada cinco)

El gran caballo de batalla de Netflix se despidió de su público con una quinta temporada que, si bien sigue conservando su maravilloso empaque técnico y narrativo, es cierto que no ha sido la mejor de todas. Aunque tiene capítulos gloriosos, lo cierto es que esta última entrega de la biografía ficcionada de Isabel II se ha visto afectada por historias que ya conocemos todos (la muerte de Lady Di, el romance entre Guillermo y Kate Middleton…), por lo que el factor sorpresa y el carácter didáctico de las primeras temporadas se ha perdido. Si la Academia la premia por reconocimiento a toda la serie, no por sus últimos episodios.

‘La edad dorada’

Otra serie lujosa a más no poder. Una delicia visual creada por el padre de la famosísima Downton Abbey, Julian Fellowes . Max se ha gastado una fortuna en una ficción delicada y soberbia que habla de las diferencias sociales dentro de la clase adinerada del Nueva York de 1882. Una fiesta para todos los sentidos que, sin embargo, tropieza con un guion en el que nunca llega la sangre al río. Una ficción bonita que, sin embargo, no trasciende. Está bien que esté nominada pero no tiene demasiadas posibilidades.

‘The Morning Show’ (Temporada 3)

Podría ser una de las sorpresas de la noche. Tras una primera temporada casi genial y una segunda bastante mediocre, la gran serie de Apple TV+ ha renacido con una tercera entrega deslumbrante y muy entretenida. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon lideran diez capítulos que denuncian el racismo estructural y la no imparcialidad de los medios de comunicación. Puede que no se lleve el Emmy a la mejor serie dramática pero tiene muchas posibilidades en los apartados interpretativos.

‘El señor y la señora Smith’

Que la secuela de la famosa película protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie en 2005 se haya colado en la lista de nominados a los Emmy como Mejor serie dramática es una sorpresa por muchos motivos. Primero, esta ficción de Prime Video tiene más humor que, por ejemplo, The Bear y, sin embargo, esta última compite en la categoría de comedia. Aún con todo El señor y la señora Smith es un producto impecable que seguramente no vaya a ganar pero ya tiene premio sólo por haber llegado hasta ahí.

‘Fallout’

Para un servidor, Fallout es la mejor serie nominada al Emmy este año en su categoría. Una fantasía distópica perfecta que adapta un famoso videojuego pero que se independiza a nivel narrativo con una historia y unos personajes fascinantes. Al estilo de The Boys, Prime Video ha roto con el esquema de las grandes superproducciones gracias a un tono violento, irónico y muy emocional. Una obra de arte que aunque no gane el galardón más importante, seguramente sí que tendrá su recompensa en la figura de Walton Goggins como mejor actor en una serie dramática.

‘Slow Horses’

Aunque no ha hecho mucho ruido- como casi todo lo de Apple TV +-, esta serie es bastante buena. No es la mejor pero es curiosa y divertida. Lleva ya cuatro temporadas y cuenta la historia de un oficial del MI5 británico, River Cartwright, quien, después de una misión de entrenamiento fallida, es enviado a la denominada Casa de la Ciénaga, un purgatorio administrativo para los rechazados en el servicio que son conocidos como los Slow Horses («caballos lentos»). Una trama de espionaje llena de ironía con un Gary Oldman maravilloso. ¿Tiene posibilidades? No.

‘El problema de los tres cuerpos’

Ha sido una de las grandes apuestas de Netflix para esta temporada. Un viaje de ciencia ficción que se mueve entre la aventura y la filosofía para debatir cómo sería el primer contacto de la humanidad con una especie alienígena. Detrás de ella están dos de los responsables de Juego de Tronos, lo que significa mucho lujo y un buen desarrollo de las tramas. El hecho de que no esté nominada a más premios importantes no le augura una noche triunfal el día 15.