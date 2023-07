Brian Cox desvela cómo debería haber sido el final de ‘Succession’

El final de Succession sigue dando que hablar. La serie de HBO llegó a su fin el pasado mes de mayo, con un desenlace que no gustó a todos los seguidores de la exitosa ficción. Y sobre ese final ha hablado recientemente Brian Cox, el protagonista de la serie.

Durante una entrevista reciente con Screen Rant, el actor se ha sincerado sobre si sus hijos deberían haberse hecho cargo de la empresa de los Roy al final de la serie, que concluyó tras cuatro exitosas temporadas en la plataforma estadounidense.

La serie terminó con Lukas Matsson comprando la empresa de medios de comunicación de la familia Roy y colocando a Tom Wambsgans en el puesto principal. De esta forma, Cox fue preguntado sobre si veía potencial en que sus dos hijos se convirtieran en sus sucesores.

«El único, irónicamente, que creo que siente que podría dar un paso adelante era Roman, porque mostró mucha sensibilidad, sobre todo al tratar con el dinero de Oriente Medio, que era falso, y él lo sabía, y pudo verlo en la segunda temporada», comentaba Cox en la entrevista.

Another reason why Succession is the greatest show released in recent television— here’s its lead actor Brian Cox:

«The whole woke culture is truly awful… Who are the arbiters of this shaming? It turns out it’s usually a bunch of millennials.»

pic.twitter.com/HJxz7KZVRf

— Danny De Urbina (@dannydeurbina) July 12, 2023