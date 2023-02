Netflix rompe su silencio y justifica la cancelación de varias de sus series

En los últimos años, Netflix ha producido algunas de las series más exitosas de los últimos tiempos. Series que pasarán a la historia, no obstante, también ha cancelado muchas de estas series, a pesar de que en algunos casos los números de audiencia no eran malos.

La cancelación más reciente ha sido la de 1899, la ficción creada por las mismas personas que están tras Dark y que durante varias semanas estuvo entre las ficciones más vistas de la plataforma. Sin embargo, este mismo mes Netflix tomó la decisión de cancelarla.

A lo largo del 2022, Netflix canceló un total de 24 series, cancelaciones que en algunos casos generaron numerosas críticas hacia la plataforma. Por lo que dos de sus directivos, Ted Sarandos y Greg Peters, han querido explicar la decisión de eliminar todas esas series.

I honestly don’t know what to say…1899 got cancelled 💔 pic.twitter.com/P27j4jF1ZZ

«Nunca hemos cancelado una serie de éxito”, explica Sarandos a Bloomberg. “Muchas de estas series tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave es que tienes que ser capaz de hablarle a una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño y una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre», añade.

Unas palabras que no han amasado a las fieras, pues recientemente ha salido a la luz un tweet publicado por la propia plataforma en el año 2017, en el que se podía leer lo siguiente: «No nos gusta dejar una historia sin acabar. Hemos aprendido mucho de Sense8 y vamos a intentar no hacer esto en el futuro».

Sin embargo, en lo que va de año Netflix ya ha cancelado cuatro series: 1899, Ultrasecretos, El punto Muerto: Un Parque Paranormal y Desparejado, renovando tan solo Miércoles y Cobra Kai. Aunque no es la única plataforma que ha cancelado varios de sus proyectos, pues competidoras como HBO Max o Prime también han cancelado varias de sus ficciones.

Canceled shows in the last few months:

Gossip Girl (HBO Max)

Fate: The Winx Saga (Netflix)

Warrior Nun (Netflix)

First Kill (Netflix)

1899 (Netflix)

Resident Evil (Netflix)

Blockbuster (Netflix)

The Wilds (Prime)

One Of Us Is Lying (Peacock)

Vampire Academy (Peacock)

— Pop Base (@PopBase) January 21, 2023