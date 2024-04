Arrasa en Netflix: ‘El problema de los tres cuerpos’: la serie de la que todo el mundo habla

Uno de los lanzamientos más anticipados de este 2024 es El problema de los tres cuerpos, que hizo su debut el pasado jueves 21 de marzo. Inspirada en la obra del autor chino Liu Cixin, esta serie se fundamenta en la novela que revolucionó el ámbito de la ciencia ficción con su publicación. Con millones de copias vendidas, Netflix busca establecer nuevos récords de audiencia con El problema de los tres cuerpos.

Este proyecto es uno de los trabajos más recientes de los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, en colaboración con Alexander Woo (The Terror). El problema de los tres cuerpos integra elementos de ciencia ficción con conceptos científicos esenciales y validados.

Muchos son los aficionados que se deleitan con narrativas de ciencia ficción tales como Doctor Who, Estoy vivo, El Ministerio del Tiempo, Stranger Things, The Last of Us y One Piece. Las plataformas de streaming están conscientes de esto y ofertan series que capturan la imaginación de audiencias globales.

¿En que se basa El problema de los tres cuerpos?

El título de la serie hace alusión al concepto de física y astronomía conocido como El problema de los tres cuerpos. Este fenómeno aborda la complejidad de prever los movimientos de tres objetos masivos, como planetas, que se influyen mutuamente mediante la gravedad. Mientras que la física puede resolver situaciones de dos cuerpos, la introducción de un tercer cuerpo complica el escenario, haciendo que los resultados coherentes sólo se logren a través de complejos cálculos matemáticos, y a menudo son impredecibles.

En la primera temporada, los protagonistas de la serie deben encontrar una solución al problema de los tres cuerpos. Es crucial recordar que la gravedad afecta a todas las dinámicas de los sistemas en nuestro Universo, ya sean planetas, estrellas o partículas subatómicas. Los científicos protagonistas enfrentan este desafío en el sistema Trisolaris.

Es importante destacar que el propósito de la serie trasciende el simple entretenimiento, pues introduce al espectador en temas complejos como la teoría del caos, la astrofísica y la mecánica celeste, la nanotecnología o la ética en el uso de inteligencia artificial avanzada.

¿De qué va esta serie de ciencia ficción?

Lo primero que se nos cuenta en El problema de los tres cuerpos es que un grupo de brillantes científicos han ido apareciendo muertos de forma misteriosa y, entre sus pertenencias, aparece una cuenta atrás. Para averiguar qué significa esa cuenta atrás otros cinco científicos se reencuentran y detectan signos de cambio en la naturaleza.

Todo les conduce a la China de los años 60, cuando la decisión de una joven inició un fatídico efecto mariposa y, ahora, millones de personas están a punto de pagarlo muy caro en todo el mundo. Sin hacer ningún spoiler sobre El problema de los tres cuerpos hay que tener en cuenta que narra la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

La trama se inicia con la astrofísica Ye Wenjie durante la Revolución Cultural China y continúa con la ingeniera de nanomateriales Wang Miao en la actualidad. Debido al primer contacto de esa mujer con la civilización extraterrestre tuvo que enfrentarse a un sinfín de conspiraciones, organizaciones clandestinas y otros desafíos increíbles de superar por una simple científica.

El reparto de La teoría de los tres cuerpos

Uno de los alicientes de esta ambiciosa serie es que en su reparto están los actores John Bradley y Liam Cunningham de Juego de Tronos, y el conocido actor Jonathan Pryce al que hemos visto en ficciones de éxito como Los dos papas o The Crown. Este último interpreta el papel de Mike Evans, un hombre que cuando era joven conoció a Je Wenjie y formaron pareja tanto sentimental como profesional.

La gran protagonista de la serie y el libro es Je Wenjie, una compleja mujer que en su juventud, después que la Guardia Roja asesinara a su padre, fue reclutada por el régimen chino para llevar a cabo una división secreta destinada a contactar con seres de otro planeta. Un papel que interpreta la actriz Rosalind Chao.

Otro de los protagonistas de la serie es Da Shi un detective de una división especial que sigue las pistas de los supuestos suicidios o asesinatos que se están produciendo dentro de la comunidad científica. Este papel es interpretado por el actor Benedict Wong al que ya hemos visto en el Universo Marvel en el papel de Wong.

En cuanto al grupo de los cinco científicos que están intentando averiguar lo que está pasando está formado por Auggie Salazar, a la que da vida la actriz Eiza González, por Jin Cheng, papel interpretado por la actriz Jess Wong, Jack Rooney por John Bradley, Will Downey por Alex Sharp y Saul Durand por Jovan Adepo.