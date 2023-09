Reese Witherspoon relata cómo fue su primera escena de sexo con este conocido actor: «No fue una gran experiencia»

Nadie puede dudar de la trayectoria cinematográfica de Reese Witherspoon, es una de las actrices más importantes de Hollywood, pero llegar a la cima no ha sido fácil. Recientemente ha dado unas declaraciones que sitúan a uno de sus compañeros en el centro de la noticia. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta el contexto. Reese ha confesado que rodar escenas íntimas no es tan sencillo como parece, de hecho ella ha tenido varios problemas. Hay situaciones que le hacen sentirse incómoda y cree que la única opción que hay es pidiendo ayuda a los profesionales.

El Hollywood existe la figura de los coordinadores de intimidad y gracias a ellos los artistas, sobre todo las actrices, tienen más confianza. El objetivo es que los momentos de sexo no sean embarazosos, que fluyan con naturalidad y que ambas partes estén receptivas. Es fundamental que haya química para que traspase la pequeña pantalla, pero en ocasiones los actores no consiguen llegar a un punto común. Pero, ¿con quién tuvo diferencias Reese Witherspoon?

Reese Witherspoon perdió el control

Uno de los proyectos que marcaron la trayectoria Reese Witherspoon fue protagonizar un thriller erótico titulado ‘Pasión obsesiva’. Esto sucedió en 1996 y aprendió una gran lección: es fundamental sentirse segura durante las escenas íntimas. En este caso trabajó con Mark Wahlberg, quien dio vida a un exnovio obsesivo. Tuvieron que rodar un encuentro sexual en una montaña rusa y la actriz ha reconocido que no fue cómodo porque sintió “que no tenía el control”.

Witherspoon ha dado una entrevista en ‘Harper’s Bazaar’ recordando cómo fue su participación en ‘Pasión obsesiva’ y ha hablado de Mark Wahlberg. Ha dejado claro que le respetó en todo momento, pero era una situación embarazosa y no terminó de sentirse a gusto. Por eso es tan importante la figura de los coordinadores de intimidad.

Las palabras de Reese

La artista reconoce que grabar una escena de sexo en una montaña rusa “no fue una gran experiencia”. De hecho cree que este suceso marcó su carácter y su forma de comportarse con sus compañeros. Por aquel entonces tenía 19 años, acababa de llegar a la industria del cine y todavía tenía muchas inseguridades. “El guion no explicitaba que fuera a pasar, así que creo que fue algo que el director pensó por su cuenta. Luego me preguntó en el set si lo haría y yo dije que no”, ha confesado. El director era James Foley.

La actriz aclara el revuelo

Reese Witherspoon ha dejado claro que en la actualidad no tiene ningún tipo de secuelas, de hecho ha dejado al margen a Mark Wahlberg porque realmente él se vio en su misma situación. El actor tampoco sabía qué tenía que hacer en la montaña rusa.

“No estoy traumatizada ni nada por el estilo, pero fue formativo. Me hizo comprender cuál era mi lugar en la jerarquía del cine.”, desvela en ‘Harper’s Bazaar’. “Creo que es otra de esas historias que me hicieron querer ser un agente de cambio y alguien que tal vez pueda estar en una mejor posición de liderazgo para contar historias desde una perspectiva femenina, en lugar de desde la mirada masculina”.