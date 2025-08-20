El trastorno de Aron Piper que afecta a su día a día: reconoce que «se le puede timar fácil»

Aron Piper saltó a la fama a raíz de su participación en Élite, una de las primeras series que Netflix diseñó para el público español. Fue el protagonista de las primeras temporadas y lideró una trama que le convirtió en un auténtico referente. Enseguida despertó el interés de la crónica social debido a sus relaciones personales, pero nunca se ha sentido demasiado cómodo hablando de su vida privada. No obstante, hace unas semanas dio una entrevista en El Hormiguero, el programa más visto de su franja horaria, y confesó que padecía discalculia, un trastorno parecido a la dislexia, pero con números. Sin dar demasiados rodeos, declaró: «Se me puede timar fácil en cuanto a dinero, los cambios y tal, no calculo. Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular que yo no hago. Haré otras cosas, doy mil vueltas, no llego al objetivo».

Aron Piper habló claramente de la anomalía a la que lleva años enfrentándose. Le quitó hierro al asunto, pero realmente hay personas que sufren mucho por esta causa. En OKDIARIO hemos consultado con varios informes y hemos descubierto en qué consiste este trastorno. Según explicaba el propio Aron, guarda una relación con las matemáticas similar a la que la dislexia tiene con el lenguaje. Se trata de una condición de origen neurológico que dificulta la comprensión de conceptos numéricos y de las operaciones básicas, lo que afecta directamente a quienes la padecen en tareas cotidianas que para la mayoría resultan sencillas.

¿Qué es la discalculia?

Los expertos estiman que entre un 5% y un 7% de los niños pueden presentar esta dificultad, manifestando síntomas como la confusión de números y signos o la incapacidad de realizar cálculos mentales.

Aunque la discalculia no desaparece con el tiempo, sí existen herramientas y estrategias que ayudan a quienes conviven con ella a desenvolverse mejor en su día a día. Para ello, es fundamental un diagnóstico temprano que permita identificar el problema y establecer un plan de apoyo adaptado, aunque este no siempre llega tan pronto como sería necesario. La importancia de comprender la magnitud de este trastorno radica en que los números y las matemáticas forman parte constante de la vida cotidiana, desde calcular el cambio en una compra hasta leer la hora o planificar un trayecto, de modo que las dificultades que enfrentan estas personas ponen de relieve cuánto damos por sentada nuestra relación con las matemáticas sin reparar en lo compleja que puede resultar para quienes sufren de cerca este problema.

La nueva vida de Aron Piper

A sus 28 años, Aron Piper puede presumir de tener su vida solucionada en muchos aspectos. Durante una entrevista en el pódcast Nude Project reconoció que no se sentía demasiado cómodo interpretando a Ander, su personaje de Élite, pero admite que sacó un gran beneficio. «No me gustaba nada el personaje, pero me permitió comprarle una casa a mi madre», declaró con total naturalidad. Eso sí, hace mucho tiempo que asumió la inestabilidad de su profesión y tiene en cuenta que quizá le llegue un mal momento más pronto que tarde. «Puede pasar cualquier cosa y dedicarme a la carpintería… Y tengo que aprender a ser feliz igual».

Aron se ha propuesto estar satisfecho sin necesidad de revisar continuamente los resultados de sus proyectos. Después de trabajar para Netflix probó suerte en el mundo de la música y considera que está en el camino correcto, a pesar de que tiene muchos detractores que intentan frenar su trayectoria. No obstante, ha conseguido llegar muy lejos y en estos momentos tiene contacto con estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio. Es más, hace unos días salió publicado que el actor de Hollywood tuvo un problema con la Policía después de salir de una fiesta organizada por Piper.

«Cuando conoces a estas personas te das cuenta de que todos somos iguales. Lo importante es rodearte de la gente adecuada y no perderte en este mundo fantasioso», comentó Aron en el pódcast citado anteriormente. En este mismo espacio aseguró que se sentía preparado para seguir trabajando como actor, aunque no descarta aceptar otros retos para no caer en la rutina. Lo único que no quiere es que su vida privada esté en boca de todos, pues ha tenido que enfrentarse a situaciones que le han dejado un mal sabor de boca, como por ejemplo, cuando las redes sociales le relacionaron con la cantante Aitana, la actual novia de Plex. Con todo esto, podemos decir que el artista tiene las ideas claras y que su trastorno no le ha impedido establecer una hoja de ruta que, según los especialistas, le conducirá al éxito.