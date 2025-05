La experiencia surrealista de Arón Piper con una aplicación para ligar de famosos: «La tengo ahí por…»

En un momento en el que las aplicaciones para conocer gente se han convertido en tendencia, Arón Piper ha decidido hablar con naturalidad sobre su experiencia. El actor, conocido por su papel en Élite y también por su faceta musical, ha sorprendido en el pódcast Fashion Sucks al sincerarse sobre su incursión en este mundo digital, revelando el uso de plataformas como Tinder y Raya. Lejos de mostrar entusiasmo, Piper ha ofrecido una visión más realista y desprovista de idealizaciones.

Durante la conversación que mantuvo con Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín, Arón no evitó la pregunta directa: «¿Estás en Raya?». Su respuesta fue clara: «Sí, estoy», dejando entrever que no es ajeno a este tipo de herramientas que se han hecho populares incluso entre celebridades internacionales. Lo curioso es que, a pesar de formar parte de esta red exclusiva, su entusiasmo parece moderado, tal y como muestra una de sus frases más comentadas: «La tengo ahí por tener».

¿Por qué utiliza Arón Piper esta app?

Raya, la aplicación que ha sido descrita como el Tinder exclusivo para personas del mundo del espectáculo, empresarios o influencers, ha ganado fama por contar con perfiles de figuras como Cara Delevingne o Bad Bunny. España no ha quedado al margen de esta tendencia, ya que otras figuras públicas como Laura Escanes también han confirmado su presencia en esta red selecta. Sin embargo, a juicio de Arón Piper, su funcionamiento no es tan efectivo como muchos podrían imaginar.

Una de las razones que el intérprete menciona para justificar su presencia en Raya tiene que ver con el supuesto control sobre los perfiles: «Hay cierto filtro, aunque tampoco es verdad». Estas palabras reflejan cierta decepción o, al menos, una perspectiva menos idealizada sobre la supuesta exclusividad que caracteriza a la aplicación. De hecho, el propio Arón insinúa que, si no estás expuesto a un entorno masivo y mediático, el acceso a este tipo de plataformas puede ser visto como una forma de proteger la intimidad.

Pese a todo, parece que la utilidad de estas apps para alguien como él está lejos de cumplir las expectativas. «No funciona muy bien ninguna de las dos», afirma al comparar Tinder con Raya. Su conclusión resulta contundente y reveladora: la usa, pero sin un verdadero interés.

El dinero que cuesta Raya

Lo cierto es que Raya no es una app como las demás. A diferencia de Tinder o Bumble, su acceso no está abierto a cualquiera. Los usuarios deben rellenar un formulario con su ocupación, redes sociales y otros datos relevantes, que luego serán evaluados por un equipo interno. Aunque tener el respaldo de otros usuarios activos en la plataforma puede facilitar la entrada, no garantiza nada. El proceso de aceptación puede extenderse desde unos días hasta varias semanas y no todos los aspirantes son aceptados.

Además, para pertenecer a esta comunidad hay que pagar. No existe una versión gratuita. El plan básico parte de los 19.99 euros, mientras que el premium, que ofrece ventajas como la selección de personas por ubicación, cuesta 44.99 euros. A esto se suma la expectativa de encontrar perfiles reconocibles o de cierto prestigio profesional, lo que refuerza la idea de que se trata de una comunidad cerrada y diseñada para una élite social.

Pese a que Raya está diseñada en torno al mundo de las citas, no todos sus usuarios tienen como objetivo encontrar pareja. Algunos la utilizan para establecer relaciones profesionales o ampliar su red de contactos. Sin embargo, sí se han dado casos de parejas que han surgido a través de la aplicación. La cantante Lily Allen conoció a su ahora ex marido, el actor David Harbour, a través de esta red. Por su parte, la gimnasta olímpica Simone Biles se cruzó con el jugador de fútbol Jonathan Owens en esta plataforma, y acabaron casándose. También se sabe que el nadador Ryan Lochte conoció a su esposa, Kayla Rae Reid, en Tinder.

Estas historias sirven para demostrar que, aunque pueda parecer un entorno superficial, también hay quienes han encontrado estabilidad y amor dentro de este tipo de redes. Sin embargo, la experiencia de Arón Piper muestra el otro lado de la moneda: esa sensación de estar inscrito más por inercia que por convicción, sin tener muy claro qué se busca ni si merece realmente la pena seguir intentándolo.

La vida sentimental de Arón Piper

A lo largo de su carrera, Arón Piper ha sido vinculado sentimentalmente a varias estrellas, desde la cantante Aitana Ocaña hasta la internacional Dua Lipa. Sin embargo, nunca ha confirmado oficialmente ninguna de estas relaciones. Siempre ha preferido mantener su vida personal alejada del foco mediático, y su actitud frente a las apps de citas no hace más que reforzar esa tendencia hacia la privacidad.

Aunque su confesión sobre Raya ha causado revuelo por tratarse de una figura reconocida, el tono con el que lo ha explicado ha sido honesto. Sus palabras no buscaban impresionar ni alimentar rumores, sino reflejar una realidad común a muchas personas, incluso a quienes se mueven en ambientes públicos y rodeados de fama.