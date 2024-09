Sorpresa en Prime Video: la serie que vas a querer ver una y otra vez

El pasado 21 de agosto todos nos sorprendimos cuando TVE estrenó de repente los dos primeros episodios de la serie Cicatriz, una adaptación televisiva de la novela homónima escrita por Juan Gómez-Jurado. La protagonista de esta serie es Irina, papel interpretado por la actriz Milena Radulovic, una mujer enigmática con una misteriosa cicatriz que cruza su cara cuyo único objetivo es vengarse de los que le han hecho daño. La novela Cicatriz fue escrita por Juan Gómez-Jurado antes de la saga literaria Reina Roja, cuya adaptación como serie ha sido todo un éxito de audiencia y crítica en Prime Video. La segunda y tercera temporada de esta serie ya están en marcha aunque todavía no sabemos las fechas de estreno y ahora la plataforma de streaming ha anunciado que el próximo 23 de septiembre llegará a Prime Video también la primera temporada de la serie Cicatriz.

La primera temporada de la serie Cicatriz tiene solo ocho episodios por lo que el final de esta ficción, si TVE no altera la programación de La 1, llegará el próximo 11 de septiembre. Hay que tener en cuenta que por ahora los datos de audiencia no han sido buenos. Por ejemplo, el estreno de Cicatriz, con un doble episodio en el prime time de La 1, registró apenas un 6.2% de cuota y 449.000 espectadores y el pasado miércoles solo vieron la serie 301.000 espectadores. Estos datos de audiencia han sido interpretados como un “cierto” fracaso si se compara con la de Reina Roja en Prime Video.

Hay que tener en cuenta que hasta cierto punto es lógico porque la serie se comenzó a emitir en pleno agosto y tampoco la cadena fue capaz de llamar la atención de los seguidores del escritor Juan Gómez-Jurado invirtiendo en publicidad. Por eso se espera que en la plataforma de streaming Prime Video la serie puede correr otra suerte a partir del 23 de septiembre.

Aunque la serie tuvo críticas positivas, algunos espectadores reconocieron en las redes sociales que se encontraban un poco perdidos con las diferentes tramas con las que arranca esta serie. Lo curioso es que les ocurría a los espectadores que habían leído la novela como los que no lo habían hecho y todos se lamentaban de no tener información extra sobre el argumento para no perder el hilo.

Milena, una mujer enigmática

La protagonista de esta serie es Irina, papel interpretado por la actriz Milena Radulovic, una mujer enigmática con una misteriosa cicatriz que cruza su cara. Una tragedia marcó su vida desde la infancia y desde entonces su objetivo es la venganza. El otro protagonista de esta serie es el actor Juanlu González que es un informático con una mente privilegiada que capaz de desentrañar los algoritmos más complejos. Su problema es que no tiene habilidades sociales y para él es muy complicado interactuar con otras personas.

Un día decide vencer sus barreras para socializar y conoce a Irina por Internet. Simón se enamora totalmente de Irina y pronto se encontrará atrapado en un mundo complejo y peligroso que jamás hubiera imaginado. El joven y poco sociable informático va cayendo gradualmente en la trampa de Irina y su vida tranquila y monótona cambiará para siempre.

Cicatriz es una historia de amor enigmática y extraña que aunque se basa en toda una serie de mentiras, cambiará el destino de sus dos protagonistas para siempre.

El reparto de la serie Cicatriz

La actriz Milena (Besa, Superdeep) y el actor Juanlu González (La caza Guadiana, La otra mirada) dan vida a Irina y Simón, la pareja protagonista. Milena Radulović interpreta a esta mujer impredecible y poco de fiar que esconde muchos secretos y mentiras y Juanlu González al inseguro e inexperto informático que se enamora totalmente de ella. También tienen un peso importante en la serie Cicatriz el actor Luis Fernández (Servir y proteger) que interpreta el papel de Tomás, el mejor amigo y socio de Simón, y el actor Julen Serrano que da vida a su hermano Arturo.

En el reparto de esta serie también está el actor serbio Stefan Kapicic (Deadpool, Better call Saul) que interpreta a Boris, uno de los capos más respetados de la mafia rusa en España, el actor Mladen Sovilj que dará vida a Vanya, un criminal vocacional y mano derecha de Boris. Además, Goran Susljik, el cineasta, actor y productor serbio, interpretará a El Afgano, personaje clave en el pasado, presente y futuro de Irina.

Si quieres empezar a ver la serie Cicatriz, los cuatro primeros episodios están disponibles en RTVE Play, aunque más vale que te des prisa por que los dos primeros dejarán de estarlo el 20 de septiembre. Esta situación es un poco liosa para los espectadores que seguramente se esperarán para ver la primera temporada de Cicatriz a partir del próximo 23 de septiembre.