A Gary Oldman no le gusta su papel en la saga Harry Potter: «Es mediocre»

Gary Oldman es uno de los mejores actores de su generación. Su carrera está llena de villanos memorables en cintas como Amor a quemarropa, León el profesional o El quinto elemento. Pero como suele pasarles a muchos intérpretes de renombre, el reconocimiento de la Academia le llegó de forma bastante reciente, con una estatuilla para su Winston Churchill de El instante más oscuro. Un galardón que no exime su carrera de fallos que él mismo reconoce, aunque lo que no esperábamos es que el británico no estuviese contento con su papel en la saga de Harry Potter.

Oldman no ha sido una figura muy ligada a las franquicias, más allá del Wizard World de J.K. Rowling o su papel de el comisario Gordon en la trilogía de El caballero oscuro. Pero así como de su trabajo con Nolan guarda un gran recuerdo, no esta al contrario, tan orgulloso de su trabajo encarnando a Sirius Black. El actor interpretó al padrino del protagonista, un forajido fugado que al principio se presentaba como un villano en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Después repitió su papel en El cáliz de fuego y La orden del Fénix. Historia en la que su personaje fue asesinado. Sin embargo, en Las reliquias de la muerte: Parte 2, hizo una breve aparición en forma de cameo.

Sirius, se encuentra entre los papeles más reconocidos del actor pero como él mismo señala, ahora le parece una interpretación mediocre si se la compara con el Severus Snape de Alan Rickman. “Creo que mi trabajo es mediocre. No, lo hago. Tal vez si hubiera leído los libros como Alan, si me hubiera adelantado a la curva, si hubiera sabido lo que venía, honestamente creo que lo habría jugado de manera diferente”, explicaba en su reciente entrevista para el podcast Happy Sad Confused.

Los problemas de Gary Oldman con otros papeles

En la charla, el intérprete también mencionó que su opinión de su papel puede extenderse a otros trabajos de su carrera: “Es como cualquier cosa. Si me sentara y me mirara en algo y dijera ‘Dios mío, soy increíble’, sería un día muy triste porque quieres mejorar lo siguiente”. A pesar de no ser un fanático de ese rol, el que fuese el Drácula de Coppola expresó su aprecio por lo que la creación de Rowling había hecho por su carrera.

Actualmente a Gary Oldman lo podemos ver en su papel de Jackson Lamb en la tercera temporada de Slow Horses, dentro del catálogo de Apple TV +.