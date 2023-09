El reparto de ‘Harry Potter’ se despide de Michael Gambon (Dumbledore)

Siempre lo recordaremos como uno de los magos más importantes de la historia del cine. Michael Gambon, conocido por interpretar a Dumbledore en la saga de Harry Potter, ha fallecido en el día de hoy a los 82 años de edad. Un brote de neumonía ha terminado con la vida de Gambon y su muerte, ha sentado como un duro mazazo para los fans del personaje creado por J.K. Rowling. Pero, no sólo los Potterhead han reaccionado con tristeza al adiós del intérprete irlandés, sino que sus compañeros de profesión en la ficción también le han dedicado algunas palabras por redes sociales.

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective – complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

Uno de los primeros en reaccionar ha sido Jason Isaacs (Lucius Malfoy), uno de los villanos de la franquicia no ha podido no contar el honor que fue para él actuar al lado de Gambon: “El magnífico Michael Gambon ha muerto (…) Mi gran emoción de estar en las películas de Harry Potter fue que él sabía mi nombre y compartía conmigo su sucio e intrépido sentido del humor”.

“So sad to hear about Michael. He brought so much warmth and mischief to every day on set. He captivated me as a kid and became a personal role model of mine for finding the fun and eccentricities in life. Sending all my love to his family,” Rupert Grint wrote… pic.twitter.com/qSrwOKppmu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 28, 2023

Después y como recoge Deadline, Rupert Grint (Ron Weasly), el que fuese uno de sus alumnos en Hogwarts dijo lo siguiente: “Es muy triste saber lo de Michael. Aportó mucha calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Le envío todo mi amor a su familia”.

I've just heard the awful news about Michael Gambon. The first time I ever laid eyes on him was in King Lear, in 1982, and if you'd told me then that brilliant actor would appear in anything I'd written, I'd have thought you were insane. Michael was a wonderful man in additional… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 28, 2023

Otra figura que no ha tardado en despedirse ha sido la propia Rowling: “Acabo de escuchar la terrible noticia sobre Michael Gambon. La primera vez que lo vi fue en El rey Lear en 1982, y si me hubieras dicho que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que escribiera, habría pensado que estabas loco. Michael era un hombre maravilloso, además de un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no sólo en Potter sino también en The Casual Vacancy. Mi más sentido pésame para la familia de Michael y para todos los que lo quisieron”.

Michael Gambon: Un nombre más a la lista de pérdidas de la saga

Es normal que, con el paso del tiempo, los actores de una saga que ya tiene más de dos décadas, vaya perdiendo a algunos de los miembros de su reparto. Pero ya desde antes de su conclusión, la saga Harry Potter ha ido perdiendo antes de tiempo a muchos de sus más queridos personajes, antes de esta triste despedida de Michael Gambon.

El más comentado fue Alan Rickman (Severus Snape), pero antes que él falleció Richard Harris (primer Dumbledore). Robbie Coltrane (Hagrid) fue otra de las tristes despedidas recientes, sumada a la de Helen McCrory (Narcisa Malfoy, la madre de Draco).