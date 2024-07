Apple TV + podría a comenzar a tener contenido de otras plataformas para intentar competir con Netflix

En el mundo del streaming, las diferentes plataformas han seguido una estrategia común. Adquirir productos audiovisuales ajenos y combinarlos con una producción propia y exclusiva. Un contenido original que ha ido in crescendo conforme el mercado de los servicios de vídeo bajo demanda aumentaban su fama y popularidad. El ejemplo perfecto de esta práctica es la líder del sector, Netflix. Sin embargo, a día de hoy todavía existen excepciones como Apple TV + que únicamente tiene como oferta en su catálogo, las películas, documentales y series de su propiedad intelectual. Pero esa naturaleza de contenidos podría estar llegando a su fin.

Y es que a pesar de tener varios programas televisivos nominados al Emmy de la talla de Presunto inocente o The Morning Show y superproducciones como Los asesinos de la luna, la marca tecnológica fundada por Steve Jobs tiene serios problemas para retener a su audiencia. Así, recientes informes recogidos por los mediadores de audiencia en Estados Unidos hablan de la poca cuota (1%) que Apple TV + mantiene en el sector. Por detrás de otros registros de transmisión menores como Pluto TV, Tubi, Peacock y Paramount +. Los datos se explican a través de esa fijación de la compañía por construir casi de forma exclusiva, su propia biblioteca. Para más inri, «la empresa de la manzanita» tampoco ha completado operaciones comerciales con el objetivo de adquirir ciertas licencias. Algo que sí que hizo Disney + con Marvel o 20th Century Fox o Amazon, cuando compró la MGM (Metro Goldwyn Mayer) y obtuvo de facto todas las películas de la saga James Bond. Desde 2019, Apple ha mantenido una obsesión casi incorruptible y no inundar su oferta con ficciones de la competencia.

Apple TV + quiere películas antiguas

La información llega desde el otro lado del charco, donde varios medios especulan asegurando que Apple TV estaría en conversaciones con los principales estudios de Hollywood para obtener licencias de película antiguas para completar su abanico de historias. Esa tendencia ya pudo apreciarse en la versión estadounidense de la aplicación, donde para apoyar el estreno de la última cinta de Martin Scorsese el servicio ofreció El lobo de Wall Street e Infiltrados. No obstante, estas eran ofertas temporales que terminaban desapareciendo a las pocas semanas.

La noticia sugiere un cambio de estrategia y que estas aproximaciones caducas serían una especie de prueba beta para comprobar si una selección más amplia de títulos no originales, conseguía atraer a un target aumentado. Por el momento, ni Apple TV + ni la corporación matriz se han pronunciado.

No será por dinero

Está claro que Apple podría hacerse si quisiera con alguna major en horas bajas para aumentar la oferta. Aunque de momento esa asociación sólo ha tenido lugar en la exhibición en los cines, juntándose con productoras con nivel y presencia como Universal Pictures o Paramount. Su desempeño en cines y el retorno de la inversión de las superproducciones ha sido un desastre últimamente. Tanto es así que podemos encontrar más ejemplos de fracasos que de éxitos en la taquilla. Desde la propia Los asesinos de la luna a Napoleón, pasando por Argylle o la reciente Fly Me to the Moon. Largometrajes nacidos con un handicap determinante: todas ellas rondaban los 200 millones de dólares de presupuesto.

Conforme lo cuenta Bloomberg, el informe recogido por The Gauge de Nielsen le habría demostrado a la marca que precisa de éxitos antiguos y fiables si quiere competir con Max, SkyShowtime, Netflix, Prime Video y compañía.

Un futuro ambicioso

Por otro lado, termine o no Apple TV + aceptando entrar en el mundo del contenido ajeno para su catálogo, no quiere decir ni mucho menos que no vaya a seguir liderando algunos de los proyectos más ambiciosos en el futuro cercano del séptimo arte. Ahí está el estreno de Wolfs el próximo 20 de septiembre. El filme de Jon Watts volverá a reunir a George Clooney y Brad Pitt en un thriller en el que sus personajes tendrán que colaborar, no sin derrochar su química intacta que ya demostraron en la saga Ocean’s Eleven. La vinculación de Pitt con Apple será todavía mayor en 2025 con el estreno de F1, su cinta de 300 millones de presupuesto en la que competirá en una escudería de Fórmula 1.

Además, el sello tiene pendiente el estreno de varias películas y series de la mano de autores de renombre. Spike Lee, Guy Ritchie, Sebastián Lelio o Jonah Hill e historias lideradas por intérpretes de la talla de Jennifer Lawrence en The Wives o Saoirse Ronan en Blitz.